Проезд по трассе в окрестностях Саратова открыли после ДТП с битумовозом

САРАТОВ, 8 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Проезд по трассе Сызрань-Саратов-Волгоград полностью открыли после устранения последствий ДТП с битумовозом в окрестностях Саратова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь федерального управления автодорог "Большая Волга" Росавтодора (ФКУ "Поволжуправтодор") Ирина Никитина.
Ранее в ГИБДД сообщили, что около 19.30 (18.30 мск) на 317-м километре автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград у поворота на село Красный Октябрь столкнулись автомобиль "Лада Приора" и битумовоз, в результате погибли три человека. По данным ведомства, из опрокинувшегося битумовоза на трассу вылился битум. Никитина ранее сообщила, что проезд по трассе в районе места ДТП полностью перекрыли для устранения последствий аварии.
"С 23.10 мск движение в районе места ДТП открыли", - сказала собеседница агентства.