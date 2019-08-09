Проезд по трассе в окрестностях Саратова открыли после ДТП с битумовозом

Ранее в ГИБДД сообщили, что около 19.30 (18.30 мск) на 317-м километре автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград у поворота на село Красный Октябрь столкнулись автомобиль "Лада Приора" и битумовоз, в результате погибли три человека. По данным ведомства, из опрокинувшегося битумовоза на трассу вылился битум. Никитина ранее сообщила, что проезд по трассе в районе места ДТП полностью перекрыли для устранения последствий аварии.