В Австралии детенышу коалы наложили гипс на сломанную лапу

Коалы вынашивают детенышей в сумке в течение шести месяцев, но этому малышу не повезло: его мать погибла. Животное доставили в зоопарк, в возрасте пяти месяцев она весит меньше 500 граммов. Во время медицинского осмотра врачи обнаружили у нее перелом правой лапы и наложили гипс, который не намного толще пальца.