В Австралии детенышу коалы наложили гипс на сломанную лапу

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В зоопарке Мельбурна детеныш коалы упал с дерева и сломал правую лапу. Врачи наложили ему гипс, сообщает Fox News.
Коалы вынашивают детенышей в сумке в течение шести месяцев, но этому малышу не повезло: его мать погибла. Животное доставили в зоопарк, в возрасте пяти месяцев она весит меньше 500 граммов. Во время медицинского осмотра врачи обнаружили у нее перелом правой лапы и наложили гипс, который не намного толще пальца.
О коале круглосуточно заботятся. Медсестра даже нашла ей временную "маму" – мягкую игрушку. Детеныш постепенно прибавляет в весе и идет на поправку. Ее планируют выпустить в дикую природу не ранее, чем через год.
Согласно исследованиям Австралийского фонда защиты коал, в дикой природе осталось всего 80 тысяч особей. Сумчатые вымирают из-за климатических изменений и вырубки лесов.
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