Рекламу триллера "Охота" приостановили после стрельбы в США

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Студия Universal приостановила рекламную кампанию триллера "Охота", в котором много сцен насилия, после стрельбы с большим количеством жертв в США, . Студия Universal приостановила рекламную кампанию триллера "Охота", в котором много сцен насилия, после стрельбы с большим количеством жертв в США, сообщает Independent.

Последний раз рекламный ролик фильма вышел четвертого августа во время показа финального сезона сериала "Проповедник" на телеканале AMC. Больше его рекламы на телевидении и уличных афиш не будет.

"Из-за недавних трагических событий в стране Universal и создатели "Охоты" временно приостановили рекламную кампанию картины и пересматривают уже имеющиеся материалы", - говорится в сообщении представителя студии.

В ленте режиссера Крейга Зобела 12 незнакомцев просыпаются на поляне в лесу, и понимают, что на них идет охота. Российская премьера фильма запланирована на 17 октября 2019 года.