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РИА Новости
Культура

Рекламу триллера "Охота" приостановили после стрельбы в США

01:44, 9 августа 2019
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© Blumhouse Productions (2019)Кадр из фильма "Охота"
Кадр из фильма Охота
© Blumhouse Productions (2019)
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Студия Universal приостановила рекламную кампанию триллера "Охота", в котором много сцен насилия, после стрельбы с большим количеством жертв в США, сообщает Independent.
Последний раз рекламный ролик фильма вышел четвертого августа во время показа финального сезона сериала "Проповедник" на телеканале AMC. Больше его рекламы на телевидении и уличных афиш не будет.
"Из-за недавних трагических событий в стране Universal и создатели "Охоты" временно приостановили рекламную кампанию картины и пересматривают уже имеющиеся материалы", - говорится в сообщении представителя студии.
В ленте режиссера Крейга Зобела 12 незнакомцев просыпаются на поляне в лесу, и понимают, что на них идет охота. Российская премьера фильма запланирована на 17 октября 2019 года.
В минувшие выходные жертвами массовых расстрелов в Техасе, Огайо и Калифорнии стали 34 человека.
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