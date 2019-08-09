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РИА Новости

Лучшие фото недели: метровые усы, девушки на танках и концерт Лопес

09:00, 9 августа 2019
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Американская певица Дженнифер Лопес выступает на концерте на стадионе "ВТБ Арена" в Москве.

Американская певица Дженнифер Лопес выступает на концерте на стадионе ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо в Москве
1 из 30

Американская певица Дженнифер Лопес выступает на концерте на стадионе "ВТБ Арена" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© Sputnik / Нурис Алымбаев / Перейти в фотобанк

Полиция и местные жители в селе Кой-Таш, где проходил двухдневный штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Полиция и местные жители в селе Кой-Таш
2 из 30

Полиция и местные жители в селе Кой-Таш, где проходил двухдневный штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

© Sputnik / Нурис Алымбаев
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© AFP 2019 / ANP/Bart Maat

Палеонтолог собирает скелет тираннозавра по имени Трикс в Лейдене после трехлетнего "европейского турне". Экспонат считается наиболее полно сохранившимся среди динозавров этого вида.

Палеонтолог собирает скелет тираннозавра Рекса в Лейдене, Нидерланды
3 из 30

Палеонтолог собирает скелет тираннозавра по имени Трикс в Лейдене после трехлетнего "европейского турне". Экспонат считается наиболее полно сохранившимся среди динозавров этого вида.

© AFP 2019 / ANP/Bart Maat
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Танк Т-80 женской команды российской армии во время заезда на V Армейских международных играх-2019 в парке "Патриот".

Танк Т-80 команды армии России преодолевает преграду в Индивидуальной гонке среди женских экипажей в Танковом биатлоне на V Армейских международных играх-2019 в парке Патриот
4 из 30

Танк Т-80 женской команды российской армии во время заезда на V Армейских международных играх-2019 в парке "Патриот".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин встречается с детьми семей, пострадавших от паводка в Иркутской области.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с детьми семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области, в сочинском оздоровительном комплексе Дагомыс
5 из 30

Владимир Путин встречается с детьми семей, пострадавших от паводка в Иркутской области.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Пчеловод окуривает рамку с сотами при помощи дымаря на пасеке в Приморском крае.

Пчеловод Сергей Пальчук обкуривает рамку с сотами при помощи дымаря на пасеке в окрестностях села Раковка в Приморском крае
6 из 30

Пчеловод окуривает рамку с сотами при помощи дымаря на пасеке в Приморском крае.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© AFP 2019 / Indranil Mukherjee

Пассажирский автобус на улице в Мумбаи, пострадавшем от обильных муссонных дождей.

Автобус на затопленной дороге после сильных муссонных дождей в Мумбаи, Индия
7 из 30

Пассажирский автобус на улице в Мумбаи, пострадавшем от обильных муссонных дождей.

© AFP 2019 / Indranil Mukherjee
© AFP 2019 / Ebrahim Hamid

Демонстранты в Хартуме празднуют подписание конституционной декларации между военсоветом и оппозицией.

Суданский демонстрант размахивает своим национальным флагом в Хартуме. 4 августа 2019 года
8 из 30

Демонстранты в Хартуме празднуют подписание конституционной декларации между военсоветом и оппозицией.

© AFP 2019 / Ebrahim Hamid
© AP Photo

Группа вооруженных палками людей во время столкновения с участниками антиправительственной акции в Гонконге.

Протест против законопроекта об экстрадиции в одном из районов Гонконга
9 из 30

Группа вооруженных палками людей во время столкновения с участниками антиправительственной акции в Гонконге.

© AP Photo
© AP Photo / Fareed Khan

Пакистанцы наблюдают за спуском с крыши быка, которого позже продадут для празднования Курбан-байрама.

Быка снимают с крыши в Пакистане
10 из 30

Пакистанцы наблюдают за спуском с крыши быка, которого позже продадут для празднования Курбан-байрама.

© AP Photo / Fareed Khan
© AFP 2019 / Abdel Ghani Bashir

Мусульманские паломники молятся у святыни Кааба в Саудовской Аравии.

Паломники во время молитвы в Мекке
11 из 30

Мусульманские паломники молятся у святыни Кааба в Саудовской Аравии.

© AFP 2019 / Abdel Ghani Bashir
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Туристы в Москве надевают головные уборы из-за аномально холодной погоды 4 августа.

Иностранные туристы одевают теплые головные уборы на Манежной площади
12 из 30

Туристы в Москве надевают головные уборы из-за аномально холодной погоды 4 августа.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AFP 2019 / Mohammed Abed

Палестинский мальчик с тыквой в городе Бейт-Лахия в северной части сектора Газа.

Палестинский мальчик сидит с тыквами в секторе Газа
13 из 30

Палестинский мальчик с тыквой в городе Бейт-Лахия в северной части сектора Газа.

© AFP 2019 / Mohammed Abed
© REUTERS / Yara Nardi

Папа Римский Франциск встречается с верующими на еженедельной аудиенции в зале Павла VI.

Папа Франциск приветствует верующих в Ватикане
14 из 30

Папа Римский Франциск встречается с верующими на еженедельной аудиенции в зале Павла VI.

© REUTERS / Yara Nardi
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПосетители фестиваля "Лотос-2019" на озере "Бассейн" близ села Яковлевка.
Посетители фестиваля Лотос-2019 на озере Бассейн близ села Яковлевка
15 из 30
Посетители фестиваля "Лотос-2019" на озере "Бассейн" близ села Яковлевка.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Игроки команды "Волгоград-1" (Россия) и "Сталинград" (Россия) в матче этапа Евротура по пляжному гандболу среди женщин.

Игроки команды Волгоград-1 (Россия) и игроки команды Сталинград (Россия) в матче этапа Евротура по пляжному гандболу
16 из 30

Игроки команды "Волгоград-1" (Россия) и "Сталинград" (Россия) в матче этапа Евротура по пляжному гандболу среди женщин.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© AFP 2019 / KCNA via KNS

Пуск ракет в КНДР утром 6 июля. Согласно утверждению Южной Кореи, были проведены испытания баллистических ракет малой дальности, в КНДР в свою очередь заявили, что были запущены "управляемые тактические ракеты".

Запуск ракеты в Северной Корее. 6 августа 2019 года
17 из 30

Пуск ракет в КНДР утром 6 июля. Согласно утверждению Южной Кореи, были проведены испытания баллистических ракет малой дальности, в КНДР в свою очередь заявили, что были запущены "управляемые тактические ракеты".

© AFP 2019 / KCNA via KNS
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez

Полицейские и жительница Техаса во время массовой стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо.

Женщина на месте массовой стрельбы в Эль-Пасо, штат Техас, США
18 из 30

Полицейские и жительница Техаса во время массовой стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо.

© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
© AFP 2019 / Saul Loeb

Дональд Трамп и его жена Мелания поднимаются на борт самолета во время экстренной поездки в Техас и Огайо, где произошла стрельба.

Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди США Меланией Трамп возле самолета
19 из 30

Дональд Трамп и его жена Мелания поднимаются на борт самолета во время экстренной поездки в Техас и Огайо, где произошла стрельба.

© AFP 2019 / Saul Loeb
© AP Photo / Noah Berger

Тушение природных пожаров в калифорнийском округе Контра-Коста.

Тушение пожара в Калифорнии
20 из 30

Тушение природных пожаров в калифорнийском округе Контра-Коста.

© AP Photo / Noah Berger
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Вертолет Ми-8 во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края.

Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края
21 из 30

Вертолет Ми-8 во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в фотобанк

Российские военнослужащие принимают участие в международном конкурсе профессионального мастерства среди подразделений морской пехоты "Морской десант-2019".

Российские военнослужащие во время преодоления полосы препятствий на первом этапе международного конкурса профессионального мастерства среди подразделений морской пехоты Морской десант-2019
22 из 30

Российские военнослужащие принимают участие в международном конкурсе профессионального мастерства среди подразделений морской пехоты "Морской десант-2019".

© РИА Новости / Виталий Невар
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Участники траурной церемонии на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства "Россия сегодня" Андрея Стенина в пригороде Снежного в ДНР.

Участники траурной церемонии на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства Россия сегодня Андрея Стенина в пригороде Снежного в ДНР
23 из 30

Участники траурной церемонии на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства "Россия сегодня" Андрея Стенина в пригороде Снежного в ДНР.

© РИА Новости / Игорь Маслов
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© AFP 2019 / Denis Lovrovic

Болельщики идут по улице во время матча Лиги чемпионов между клубами "Ференцварош" и "Динамо" Загреб.

Болельщики венгерского футбольного клуба Ференцварош идут на матч в Загребе
24 из 30

Болельщики идут по улице во время матча Лиги чемпионов между клубами "Ференцварош" и "Динамо" Загреб.

© AFP 2019 / Denis Lovrovic
© AFP 2019 / Vladimir Zivojinovic

Сербский пенсионер Зоран Лазаревич, победивший в региональном конкурсе бородачей, показывает усы длиной 1,4 метра.

70-летний пенсионер Зоран Лазаревич показывает усы, которые отрастил для регионального фестиваля бородачей в Сербии
25 из 30

Сербский пенсионер Зоран Лазаревич, победивший в региональном конкурсе бородачей, показывает усы длиной 1,4 метра.

© AFP 2019 / Vladimir Zivojinovic
© AP Photo / Invision/Amy Harris

Посетительницы третьего дня фестиваля "Лоллапалуза" в Чикаго.

Участницы ежегодного музыкального фестиваля Lollapalooza в Чикаго
26 из 30

Посетительницы третьего дня фестиваля "Лоллапалуза" в Чикаго.

© AP Photo / Invision/Amy Harris
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Участники мотопарада в рамках мотофестиваля Harley Days в Санкт-Петербурге.

Участники мотопарада в рамках мотофестиваля St.Petersburg Harley Days
27 из 30

Участники мотопарада в рамках мотофестиваля Harley Days в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© AFP 2019 / STR

Туристы катаются на лодке в китайской городском округе Янчжоу в провинции Цзянсу.

Туристы на озере Luyanghu в Китае
28 из 30

Туристы катаются на лодке в китайской городском округе Янчжоу в провинции Цзянсу.

© AFP 2019 / STR
© AFP 2019 / Himanshu Sharma

Связанные козы лежат на улице в Индии в преддверии празднования Курбан-байрама.

Связанные козы сидят рядом пока продавцы спят неподалеку от рынка в штате Раджастхан
29 из 30

Связанные козы лежат на улице в Индии в преддверии празднования Курбан-байрама.

© AFP 2019 / Himanshu Sharma
© AFP 2019 / Fabrice Coffrini

Мужчина наблюдает за грозой на Женевском озере в Швейцарии.

Мужчина наблюдает как молния ударяет в Женевское озеро
30 из 30

Мужчина наблюдает за грозой на Женевском озере в Швейцарии.

© AFP 2019 / Fabrice Coffrini
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