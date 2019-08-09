Лучшие фото недели: метровые усы, девушки на танках и концерт Лопес

Американская певица Дженнифер Лопес выступает на концерте на стадионе "ВТБ Арена" в Москве.
Американская певица Дженнифер Лопес выступает на концерте на стадионе "ВТБ Арена" в Москве.
Полиция и местные жители в селе Кой-Таш, где проходил двухдневный штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Полиция и местные жители в селе Кой-Таш, где проходил двухдневный штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Палеонтолог собирает скелет тираннозавра по имени Трикс в Лейдене после трехлетнего "европейского турне". Экспонат считается наиболее полно сохранившимся среди динозавров этого вида.
Палеонтолог собирает скелет тираннозавра по имени Трикс в Лейдене после трехлетнего "европейского турне". Экспонат считается наиболее полно сохранившимся среди динозавров этого вида.
Танк Т-80 женской команды российской армии во время заезда на V Армейских международных играх-2019 в парке "Патриот".
Танк Т-80 женской команды российской армии во время заезда на V Армейских международных играх-2019 в парке "Патриот".
Владимир Путин встречается с детьми семей, пострадавших от паводка в Иркутской области.
Владимир Путин встречается с детьми семей, пострадавших от паводка в Иркутской области.
Пчеловод окуривает рамку с сотами при помощи дымаря на пасеке в Приморском крае.
Пчеловод окуривает рамку с сотами при помощи дымаря на пасеке в Приморском крае.
Пассажирский автобус на улице в Мумбаи, пострадавшем от обильных муссонных дождей.
Пассажирский автобус на улице в Мумбаи, пострадавшем от обильных муссонных дождей.
Демонстранты в Хартуме празднуют подписание конституционной декларации между военсоветом и оппозицией.
Демонстранты в Хартуме празднуют подписание конституционной декларации между военсоветом и оппозицией.
Группа вооруженных палками людей во время столкновения с участниками антиправительственной акции в Гонконге.
Группа вооруженных палками людей во время столкновения с участниками антиправительственной акции в Гонконге.
Пакистанцы наблюдают за спуском с крыши быка, которого позже продадут для празднования Курбан-байрама.
Пакистанцы наблюдают за спуском с крыши быка, которого позже продадут для празднования Курбан-байрама.
Мусульманские паломники молятся у святыни Кааба в Саудовской Аравии.
Туристы в Москве надевают головные уборы из-за аномально холодной погоды 4 августа.
Туристы в Москве надевают головные уборы из-за аномально холодной погоды 4 августа.
Палестинский мальчик с тыквой в городе Бейт-Лахия в северной части сектора Газа.
Палестинский мальчик с тыквой в городе Бейт-Лахия в северной части сектора Газа.
Папа Римский Франциск встречается с верующими на еженедельной аудиенции в зале Павла VI.
Папа Римский Франциск встречается с верующими на еженедельной аудиенции в зале Павла VI.
Игроки команды "Волгоград-1" (Россия) и "Сталинград" (Россия) в матче этапа Евротура по пляжному гандболу среди женщин.
Игроки команды "Волгоград-1" (Россия) и "Сталинград" (Россия) в матче этапа Евротура по пляжному гандболу среди женщин.
Пуск ракет в КНДР утром 6 июля. Согласно утверждению Южной Кореи, были проведены испытания баллистических ракет малой дальности, в КНДР в свою очередь заявили, что были запущены "управляемые тактические ракеты".
Пуск ракет в КНДР утром 6 июля. Согласно утверждению Южной Кореи, были проведены испытания баллистических ракет малой дальности, в КНДР в свою очередь заявили, что были запущены "управляемые тактические ракеты".
Полицейские и жительница Техаса во время массовой стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо.
Полицейские и жительница Техаса во время массовой стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо.
Дональд Трамп и его жена Мелания поднимаются на борт самолета во время экстренной поездки в Техас и Огайо, где произошла стрельба.
Дональд Трамп и его жена Мелания поднимаются на борт самолета во время экстренной поездки в Техас и Огайо, где произошла стрельба.
Тушение природных пожаров в калифорнийском округе Контра-Коста.
Тушение природных пожаров в калифорнийском округе Контра-Коста.
Вертолет Ми-8 во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края.
Вертолет Ми-8 во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края.
Российские военнослужащие принимают участие в международном конкурсе профессионального мастерства среди подразделений морской пехоты "Морской десант-2019".
Российские военнослужащие принимают участие в международном конкурсе профессионального мастерства среди подразделений морской пехоты "Морской десант-2019".
Участники траурной церемонии на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства "Россия сегодня" Андрея Стенина в пригороде Снежного в ДНР.
Участники траурной церемонии на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства "Россия сегодня" Андрея Стенина в пригороде Снежного в ДНР.
Болельщики идут по улице во время матча Лиги чемпионов между клубами "Ференцварош" и "Динамо" Загреб.
Болельщики идут по улице во время матча Лиги чемпионов между клубами "Ференцварош" и "Динамо" Загреб.
Сербский пенсионер Зоран Лазаревич, победивший в региональном конкурсе бородачей, показывает усы длиной 1,4 метра.
Сербский пенсионер Зоран Лазаревич, победивший в региональном конкурсе бородачей, показывает усы длиной 1,4 метра.
Посетительницы третьего дня фестиваля "Лоллапалуза" в Чикаго.
Посетительницы третьего дня фестиваля "Лоллапалуза" в Чикаго.
Участники мотопарада в рамках мотофестиваля Harley Days в Санкт-Петербурге.
Участники мотопарада в рамках мотофестиваля Harley Days в Санкт-Петербурге.
Туристы катаются на лодке в китайской городском округе Янчжоу в провинции Цзянсу.
Связанные козы лежат на улице в Индии в преддверии празднования Курбан-байрама.
Связанные козы лежат на улице в Индии в преддверии празднования Курбан-байрама.
Мужчина наблюдает за грозой на Женевском озере в Швейцарии.