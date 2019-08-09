В галерее "Триумф" открывается выставка о призраках прошлого

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В галерее "Триумф" с 9 по 29 августа пройдет выставка работ современных российских и зарубежных художников, объединенных темой призракологии, то есть следов из прошлого в настоящем.

В экспозиции - живопись, фотографии, инсталляции, скульптуры и видео.

Изначально термин "призракология" (хонтология) ввел французский философ Жак Деррида в труде "Призраки Маркса" (1993). Так он описал бытие идеи коммунизма в современном обществе. Призрак - это след из прошлого, который живет в настоящем. Постепенно английские мыслители и критики стали применять его к современной музыке, искусству и культуре, для обозначения ностальгии по устаревшим утопиям.

Так, работы Александра Бавара и Алексея Таруца представляют зрителям некие неизвестные артефакты прошлого, которые дают возможность по-новому трактовать известные события. Одновременно Бавар запечатлевает отпечатки настоящего, предлагая поразмышлять о том, как наша цивилизация будет воспринята потомками.

Работы Горана Чантера и Озиана Женера критикуют современное общество, перенасыщенное информацией, истерией и паранойей.