Хадж в Мекку

Хадж совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название "зуль-хиджжа" – "обладающий паломничеством". В этом месяце ежегодно 10-го числа отмечается праздник жертвоприношения (Курбан-байрам).

Хадж отмечает три знаменательных события в истории ислама : прощение и воссоединение Адама и Хаввы (Евы) после их изгнания из рая, принесение в жертву пророком Ибрахимом (Авраамом) своего сына Исмаила и жизнь пророка Мухаммеда как пример смирения и покорности Всевышнему. Духовное значение хаджа заключается в том, что он совершается добровольно и индивидуально. Во время хаджа паломники становятся "гостями Аллаха" в его доме, к которому мусульмане всего мира обращаются пять раз в день во время молитвы.

Основные обряды хаджа были установлены пророком Мухаммедом во время "прощального паломничества", которое он совершил в 632 году – в девятом году хиджры.

Совершение хаджа является обязанностью ( фарзом ) каждого здорового, совершеннолетнего, разумного и свободного человека, имеющего достаточно средств (чтобы оплатить дорожные расходы), свободных от его основных нужд, таких как жилье и все необходимое семье на время его отсутствия.

В случае наличия уважительных причин (наличие тяжелого заболевания или проблемы с опорно-двигательным аппаратом, бедность, рабство или лишение свободы и др.), которые препятствуют паломничеству, разрешается послать другого человека вместо себя, но только того, кто уже совершал хадж, и оплатить все связанные с этим действием расходы. Обязательным условием для совершения хаджа для женщин является наличие провожатого (мужчины). Это могут быть муж или близкий родственник мужского пола. Выполнять священное паломничество запрещается на деньги взятые взаймы.

© AFP 2019 / Bandar Aldandani Мусульмане молятся в Каабе, самой почитаемой святыне ислама, в Великой мечети в святом городе Мекка в Саудовской Аравии. 23 июня 2017 © AFP 2019 / Bandar Aldandani Мусульмане молятся в Каабе, самой почитаемой святыне ислама, в Великой мечети в святом городе Мекка в Саудовской Аравии. 23 июня 2017

Существует три вида хаджа:

Хадж-ифрад – это совершение хаджа без умры (посещение мечети аль-Харам в Мекке в установленном порядке). Совершающий хадж после облачения в ихрам (специальную одежду) делает намерение только на хадж и выполняет только действия хаджа. Для того, кто выполняет хадж-ифрад, жертвоприношение (курбан) не является необходимым.

Хадж-таматту – это совершение умры и хаджа, входя в ихрам отдельно для каждого. Совершающий хадж вначале входит в ихрам для умры, потом, совершив ее, выходит из ихрама и с наступлением времени хаджа вновь входит в ихрам для совершения хаджа. Для совершающих хадж-таматту жертвоприношение (курбан) является необходимым.

Хадж-кыран – это совершение хаджа и умры в одном ихраме. При вхождении в ихрам верующий делает намерение и на хадж, и на умру. Сначала паломник совершает умру, а затем, не выходя из ихрама, хадж. Совершающему хадж-кыран жертвоприношение (курбан) также является необходимым.

Ихрам представляет собой два больших куска ткани: одну часть повязывают вокруг пояса так, что ткань закрывает тело от пояса до середины голени, а другую накидывают на плечи. Это одеяние может быть изготовлено из любой ткани, кроме шелка. Как правило, используют махровую ткань. Главное условие – ткань обязательно должна быть белого цвета

Ихрамом для женщин является любая скромная одежда, которая соответствует понятию "хиджаб", то есть одежда, покрывающая все тело женщины, за исключением лица, кистей рук и стоп ног.

Никаких ограничений по использованию обуви для женщин нет. Но обувь мужчины не должна покрывать пальцы и лодыжки . Закрытая обувь и носки в ихраме недопустимы.

Облачившись в ихрам, паломник выражает намерение на совершение хаджа особой молитвой – тальбийя. С этого момента паломник находится в состоянии ихрама и должен соблюдать его запреты. Нельзя: стричь ногти и волосы на любой части тела; пользоваться одеколоном, духами, благовониями, ароматизированными косметическими средствами; иметь любые интимные контакты, включая объятия и поцелуи с супругами; жениться и выходить замуж; охотиться и употреблять в пищу мясо животных, добытых на охоте; мужчинам запрещается покрывать голову, носить сшитую одежду; женщинам запрещается надевать никаб (головной убор) и перчатки.

Прибыв в Мекку паломники идут в Заповедную (аль-Харам) мечеть, где совершают семикратный обход вокруг Каабы – святыни в виде кубической постройки. В восточный угол Каабы вмонтирован черный камень, который паломники стремятся поцеловать или хотя бы коснуться его. Согласно мусульманскому преданию, этот камень прибыл из Рая вместе с пророком Адамом.

Завершив обход Каабы, паломники приступают к совершению обряда сай – бегу между холмами Сафа и Марва. Они поднимаются на холм Сафа, поворачиваются лицом к Каабе и обращаются к Аллаху с молитвой о милости и просьбой защитить их от несчастий. Затем паломники спускаются с этого холма до столба, установленного у его подножия, и бегут до другого столба, стоящего у холма Марва, и поднимаются на этот холм. Там они вновь поворачиваются лицом к Каабе и совершают молитву, после чего возвращаются к Сафе. Бег между этими холмами повторяется семикратно

На этом заканчивается "малое паломничество" (умра) и те, кто совершает умру и хадж раздельно, обрезают прядь волос и выходят из состояния ихрама. После этого запреты ихрама снимаются, и паломник может посещать мечеть аль-Харам для совершения намазов в обычной одежде. В день начала хаджа утром 8-го зуль-хиджжа паломник заново входит в состояние ихрама, но не в микате, а в Мекке, в месте своего пребывания.

Если же паломник совершает хадж-кыран, то после совершения обрядов умры он не выходит из состояния ихрама и соблюдает его запреты вплоть до окончания хаджа.

Остальные обряды хаджа совершаются коллективно и в строго установленные дни.

Восьмого числа месяца зуль-хиджжа паломник в состоянии ихрама прибывает в долину Мина и ночует. После утреннего намаза он направляется в долину Арафа, где остается до захода солнца. Это основное действие хаджа. Это время он должен провести в поклонении Аллаху, покаянии и молитве. После захода солнца паломник отправляется в долину Муздалифа, где совместно совершает вечерний и ночной намазы. Здесь же он собирает камешки размером с горошину для последующего бросания в джамараты (высокие стены, обитые каучуком; ранее джамараты представляли собой небольшие столбы). Согласно самой распространенной версии богословов, паломнику необходимо собрать 49 камней . После ночевки в Муздалифе, совершив утренний намаз, паломник возвращается в долину Мина, где бросают семь камней только в самый большой джамарат. Этот обряд символизирует сопротивление дьяволу , который всегда пытается искушать людей, сбивать их с верного пути и т.п.

После бросания камешков, паломник отправляется на место забоя скота, где совершает жертвоприношение. Как правило, в современных условиях забой скота осуществляется специально обученным персоналом и входит в стоимость поездки. Поэтому паломники возвращаются в Мину и ждут сообщения о завершении жертвоприношения. Получив сообщение, мужчины-паломники стригут волосы (женщинам достаточно отстричь или укоротить одну прядь) или бреют голову (предпочтительнее). Так знаменуется окончание первой стадии хаджа и выход из ихрама. Теперь с паломника снимаются все ограничения, кроме совершения половой близости.

Если паломник ранее не совершил ритуальный бег (сай), то он выполняет его сейчас.

После совершения тавафа (обход вокруг Каабы) и дополнительных ритуалов, паломники возвращаются в Мину, где находятся еще два дня Ташрик (11 и 12 числа месяца зуль-хиджжа). Некоторые паломники остаются еще на один день. На протяжении дней Ташрик, паломники вновь посещают джамараты, где бросают камешки уже во все три стены.

Перед отъездом из Мекки паломнику необходимо совершить прощальный обход вокруг Каабы. Это называется прощальным тавафом, поскольку он образно прощается с Каабой, мечетью аль-Харам, Меккой и хаджем.

В 2019 году хадж приходится на август . Обряды хаджа начинаются с выезда в долину Мина 9 августа. День Арафата приходится на 10 августа. День жертвоприношения приходится на 11 августа. Заканчиваются обряды хаджа 14 августа.