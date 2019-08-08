Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T20:28Z
https://ria.ru/20190808/1557317818.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152970/95/1529709518_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_5614a2468a381e8afecbf273e8ae3fb8.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В МИД прокомментировали заявления США о диалоге с Венесуэлой

20:28, 8 августа 2019
787
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Москва с тревогой воспринимает заявления США о том, что "время диалога прошло, и пора действовать", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с отменой очередного раунда переговоров властей Венесуэлы и оппозиции.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение о том, что представители правительства страны не поедут на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа.
"С тревогой воспринимаем безответственные заявления американских официальных лиц о том, что "время диалога прошло, и пора действовать". Подобные попытки силового давления, продолжение линии на нагнетание напряженности отражают лишь американскую претензию на роль "верховного арбитра" по всему миру", - говорится в комментарии.
Москва считает, что "совместными усилиями всех здравомыслящих политиков и ответственных правительств этому необходимо положить конец".
Отмечается, что "надо дать шанс венесуэльскому народу реализовать неоспоримое право решать свою судьбу, действуя в соответствии с национальной Конституцией и законодательством".
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Вчера, 19:58Попытка госпереворота в Венесуэле
В ООН осудили санкции США в отношении Венесуэлы
Во вторник Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.
1400126
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
В Минобороны ответили на заявление США о "перехвате" Ту-95
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали отмену переговоров властей Венесуэлы с оппозицией
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
В ООН осудили санкции США в отношении Венесуэлы
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Лента
новостей
Эсминец ВМС США Портер
Черноморский флот взял на сопровождение американский эсминец "Портер"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Греческий эксперт назвал статью о "Северном потоке — 2" бредом
Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуми
Госдеп призвал Россию отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
Оператор "Северного потока — 2" предупредил Данию о возможных убытках
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб
МИД Британии обвинил Асада в нарушении режима прекращения огня в Сирии
Президент США Дональд Трамп
В США заявили о готовности Трампа к переговорам к Ирану
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс. Архив
Экс-глава МИД Латвии предостерег Ригу от потери российского транзита
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
Сальвини уведомил премьера Италии о необходимости досрочных выборов
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Зеленский и Варфоломей не смогли договориться о подписании соглашения
Сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева перекрыли площадь Ала-Тоо в Бишкеке
В Бишкеке начался разгон митингующих сторонников Атамбаева
Михаил Мясникович
В Белоруссии призвали ускорить сближение законодательств с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
Лента новостейМолния