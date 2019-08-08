В МИД прокомментировали заявления США о диалоге с Венесуэлой

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Москва с тревогой воспринимает заявления США о том, что "время диалога прошло, и пора действовать", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с отменой очередного раунда переговоров властей Венесуэлы и оппозиции.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение о том, что представители правительства страны не поедут на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа.

"С тревогой воспринимаем безответственные заявления американских официальных лиц о том, что "время диалога прошло, и пора действовать". Подобные попытки силового давления, продолжение линии на нагнетание напряженности отражают лишь американскую претензию на роль "верховного арбитра" по всему миру", - говорится в комментарии.

Москва считает, что "совместными усилиями всех здравомыслящих политиков и ответственных правительств этому необходимо положить конец".

Отмечается, что "надо дать шанс венесуэльскому народу реализовать неоспоримое право решать свою судьбу, действуя в соответствии с национальной Конституцией и законодательством".