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РИА Новости
Тверская область

Верхневолжье заключило соглашение о развитии отрасли с "Льняным Союзом"

20:27, 8 августа 2019
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Верхневолжья Игорь Руденя
Губернатор Верхневолжья Игорь Руденя
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 8 авг – РИА Новости. Тверская область заключила в четверг соглашение с межрегиональным общественным фондом "Льняной Союз" о сотрудничестве в развитии в регионе льноводства, сообщает пресс-служба правительства области.
Документ подписали губернатор Верхневолжья Игорь Руденя и председатель попечительского совета фонда Виктор Иванов в рамках проведения в области Всероссийского Дня льняного поля.

"Соглашение предполагает взаимодействие сторон в развитии льняного комплекса, реновации отрасли, поддержке программ по сохранению производственной и научной базы льноводства", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Тверская область стала площадкой подписания ряда значимых для развития льняной отрасли соглашений о сотрудничестве между российскими и иностранными компаниями. В частности, в рамках Всероссийского Дня льняного поля, АО "Лёнпром" и компания "Рансол Холдинг Инкорпорейтед" договорились о поставках льноволокна из России в Индию. Соглашение о поставках льна подписали также "Льняной Союз" и Белорусское государственное управление по производству и реализации товаров лёгкой промышленности.
Губернатор Тверской области И. Руденя
Вчера, 19:51Тверская область
Руденя: необходима отраслевая программа развития льноводства в России
Кроме того, в рамках мероприятия состоялась пленарная сессия на тему "Потенциал льняного комплекса России". Участие в обсуждении стратегических направлений отрасли приняли вице-премьер Алексей Гордеев, губернатор Тверской области Игорь Руденя, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов и ведущие эксперты отрасли более чем из 15 регионов России.
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