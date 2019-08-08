Верхневолжье заключило соглашение о развитии отрасли с "Льняным Союзом"

ТВЕРЬ, 8 авг – РИА Новости. Тверская область заключила в четверг соглашение с межрегиональным общественным фондом "Льняной Союз" о сотрудничестве в развитии в регионе льноводства, сообщает пресс-служба правительства области.
Документ подписали губернатор Верхневолжья Игорь Руденя и председатель попечительского совета фонда Виктор Иванов в рамках проведения в области Всероссийского Дня льняного поля.
"Соглашение предполагает взаимодействие сторон в развитии льняного комплекса, реновации отрасли, поддержке программ по сохранению производственной и научной базы льноводства", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, Тверская область стала площадкой подписания ряда значимых для развития льняной отрасли соглашений о сотрудничестве между российскими и иностранными компаниями. В частности, в рамках Всероссийского Дня льняного поля, АО "Лёнпром" и компания "Рансол Холдинг Инкорпорейтед" договорились о поставках льноволокна из России в Индию. Соглашение о поставках льна подписали также "Льняной Союз" и Белорусское государственное управление по производству и реализации товаров лёгкой промышленности.
Кроме того, в рамках мероприятия состоялась пленарная сессия на тему "Потенциал льняного комплекса России". Участие в обсуждении стратегических направлений отрасли приняли вице-премьер Алексей Гордеев, губернатор Тверской области Игорь Руденя, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов и ведущие эксперты отрасли более чем из 15 регионов России.