Посольство США предупредило об опасности пребывания рядом с домом Атамбаева

Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019

Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019

© Sputnik Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Посольство США в Киргизии предупредило об опасности пребывания рядом с резиденцией экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в связи с беспорядками.

Ситуация остается нестабильной, вероятность гражданских беспорядков остается высокой в районе Кой-Таш. Пресса также сообщает о периодически возникающих дорожных заторах на дороге, ведущей на юг от Бишкека в сторону Кой-Таша и долины Аламеддин. Гражданам США рекомендуется избегать поездок в или через районы к югу от водохранилища в деревне Кок-Жар и к востоку от деревни Кой-Таш", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Отмечается, что представителям США запрещено посещать эти районы.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось.

В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Один боец спецназа погиб. Позднее Атамбаев сдался правоохранительным органам.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.

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