МИД Британии обвинил Асада в нарушении режима прекращения огня в Сирии

ЛОНДОН, 8 авг - РИА Новости, Наталья Копылова. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб обвинил официальный Дамаск и президента Сирии Башара Асада в нарушении режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб.
"Потрясен ситуацией в Идлибе и тем, как Асад, поддерживаемый Россией, отменил "условное" прекращение огня лишь через несколько дней после того, как объявил о нем. Повторяющаяся модель поведения. Нападение на гражданские объекты - нарушение международного гуманитарного права, которое должно прекратиться", - написал министр в своём Twitter.
На фоне переговоров в Нур-Султане Дамаск заявил о начале режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе при условии соблюдения вооруженными бандформированиями сочинских договоренностей РФ и Турции от сентября 2018 года, включая отвод тяжелого и среднего вооружения на 20 километров от линии соприкосновения. Однако позже сирийская армия объявила о возобновлении военной операции против террористических группировок в провинции Идлиб в связи с несоблюдением боевиками режима прекращения огня и невыполнения сочинских договоренностей со стороны Анкары.