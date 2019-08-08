Руденя: необходима отраслевая программа развития льноводства в России

ТВЕРЬ, 8 авг – РИА Новости. Глава Верхневолжья Игорь Руденя предложил создать на федеральном уровне межведомственную отраслевую программу развития льноводства, которая будет включать пакетные меры поддержки отрасли на всех этапах производства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.

В Тверской области в четверг проходит Всероссийский День льняного поля, в котором принимают участие аграрии более чем из 15 регионов России. Губернатор региона выступил с инициативами по развитию льноводства в рамках пленарной сессии на тему: "Потенциал льняного комплекса России", участие в которой приняли вице-премьер РФ Алексей Гордеев, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, отраслевые эксперты.

"Мы как регионы будем активно принимать участие в этой программе. Это даст возможность развивать комплексно производство, селекцию, технику, переработку и экспортный потенциал отрасли. Алексей Гордеев предложил на уровне Минсельхоза РФ проводить защиту проектов по развитию льна — очень хорошее и эффективное решение, потому что мы сможем адресно сформировать основные направления развития льноводства, включая переработку и дальнейшую реализацию готовой продукции", — цитирует пресс-служба слова Рудени.

Глава Верхневолжья также предложил открыть на базе Тверской государственной сельхозакадемии направление подготовки специалистов для льноводства с внедрением практикоориентрованного подхода в обучении.

Тверской регион, подчеркнул Руденя, готов участвовать в финансировании программы поддержки молодых специалистов-льноводов в сельской местности, в частности, в обеспечении их жильём. "Это даст возможность не просто заниматься производством льна, но и даст новый позитивный импульс в развитии сельских территорий, что особенно важно для Тверской области", — сказал губернатор.

Еще одна инициатива главы региона касается внедрения на федеральном уровне системы компенсации затрат льноводам по результатам реализации готовой продукции. Такой подход уже применяется в Тверской области, отметил он.

В рамках Дня льняного поля Алексей Гордеев и Игорь Руденя осмотрели льняные делянки, сельскохозяйственную технику и выставку достижений льноводства. Здесь представлено более 30 единиц техники и оборудования, льносырье, волокно, строительные утеплители, продукты питания, текстиль, удобрения.

В Дне льняного поля принимают участие более 260 человек — ведущие российские и зарубежные льноводы, специалисты по переработке льнотресты, отраслевые эксперты, сельхозпроизводители из Брянской, Ивановской, Костромской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Татарстана, Удмуртии, Марий Эл.