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РИА Новости
Культура

Принц Уильям обыграл Кейт Миддлтон в королевской регате

22:08, 8 августа 2019
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© REUTERS / Andrew Matthews/PoolПринц Уильям на открытии парусной регаты. 8 августа 2019
Принц Уильям на открытии парусной регаты. 8 августа 2019
© REUTERS / Andrew Matthews/Pool
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Принц Уильям обыграл Кейт Миддлтон в благотворительной регате "Кубок короля", прошедшей восьмого августа в Великобритании, сообщает People.
Супруги были капитанами конкурирующих парусников и боролись за Кубок короля – исторический трофей, который учредил Георг V в 1920 году.
Кейт Миддлтон проиграла мужу, финишировав седьмой. Принц Уильям занял третье место. Победителем стал британский телеведущий и путешественник Беар Гриллс.
Всего в гонке приняли участие восемь лодок, каждая из которых представляла благотворительную организацию. Среди них были фонды Кейт Миддлтон: Action On Addiction (помогает людям, пострадавшим от алкогольной и наркотической зависимости), Place2Be (оказывает поддержку психическому здоровью детей) и другие.
© REUTERS / Andrew Matthews/PoolКейт Миддлтон на открытии парусной регаты. 8 августа 2019
Кейт Миддлтон на открытии парусной регаты. 8 августа 2019
© REUTERS / Andrew Matthews/Pool
Кейт Миддлтон на открытии парусной регаты. 8 августа 2019
Принц Джордж и принцесса Шарлотта болели за родителей. За ними присматривал дедушка – отец Кейт Майкл Миддлтон.
Первоначально соревнования планировали провести в пятницу, 9 августа, однако из-за неблагоприятного прогноза погоды в английском городе Коуз, регату перенесли на день раньше.
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