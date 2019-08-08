Принц Уильям обыграл Кейт Миддлтон в королевской регате

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Принц Уильям обыграл Кейт Миддлтон в благотворительной регате "Кубок короля", прошедшей восьмого августа в Великобритании, Принц Уильям обыграл Кейт Миддлтон в благотворительной регате "Кубок короля", прошедшей восьмого августа в Великобритании, сообщает People.

Супруги были капитанами конкурирующих парусников и боролись за Кубок короля – исторический трофей, который учредил Георг V в 1920 году.

Кейт Миддлтон проиграла мужу, финишировав седьмой. Принц Уильям занял третье место. Победителем стал британский телеведущий и путешественник Беар Гриллс.

Всего в гонке приняли участие восемь лодок, каждая из которых представляла благотворительную организацию. Среди них были фонды Кейт Миддлтон: Action On Addiction (помогает людям, пострадавшим от алкогольной и наркотической зависимости), Place2Be (оказывает поддержку психическому здоровью детей) и другие.

© REUTERS / Andrew Matthews/Pool Кейт Миддлтон на открытии парусной регаты. 8 августа 2019 © REUTERS / Andrew Matthews/Pool Кейт Миддлтон на открытии парусной регаты. 8 августа 2019

Принц Джордж и принцесса Шарлотта болели за родителей. За ними присматривал дедушка – отец Кейт Майкл Миддлтон.