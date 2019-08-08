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РИА Новости
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Новые контейнеры для сбора мусора появились в Подмосковье

19:04, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГорожане выбрасывают мусор в контейнеры раздельного сбора отходов
Горожане выбрасывают мусор в контейнеры раздельного сбора отходов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Более 40 тысяч контейнеров и 900 единиц новой коммунальной техники закупили для Московской области. Это было озвучено в ходе заседания штаба по внедрению раздельного сбора мусора в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360".
На заседании штаба по внедрению раздельного сбора мусора в Подмосковье подвели промежуточные итоги программы раздельного сбора мусора, реализуемой с 1 января 2019 года. Так, в городах с населением более 100 тысяч человек все контейнерные площадки уже оборудованы. Более того, к началу летнего сезона их число увеличилось.
Также к осени должны перейти на новую систему обращения с отходами и все СНТ. Сейчас они охвачены площадками всего на 50%. По словам министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина, вопросов и жалоб у жителей по программе становится меньше.
"Практически несколько месяцев самой топовой категорией в ЦУРе была категория, связанная с обращением отходов. Эта категория спустилась ниже десятого места. Да, у нас есть порядка тысячи обращений, но 86,5% из этих обращений без запинки исполняются день в день. Соответственно, жители видят, что обращение к власти в центре управления регионом дает результат", – сообщил Хромушин.
Раздельный сбор мусора в Подмосковье базируется на принципе двух потоков: жители региона должны разделять бытовые отходы на сухие и органические. Для этого контейнерные площадки оборудуют синими и серыми баками соответственно.
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