Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень опасности в Москве и области

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности с четверга на пятницу из-за дождя и ветра в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

Период действия предупреждений в Москве: о дожде - с 21 часов 8 августа до 18 часов 9 августа, о ветре - с 21 часов 8 августа до 18 часов 9 августа. Предупреждения о грозе в Подмосковье действуют до 17 часов 9 августа.