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РИА Новости

Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень опасности в Москве и области

18:54, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИностранная туристка на Манежной площади
Иностранная туристка на Манежной площади
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности с четверга на пятницу из-за дождя и ветра в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Синоптики прогнозируют очень сильный дождь, местами шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.
Период действия предупреждений в Москве: о дожде - с 21 часов 8 августа до 18 часов 9 августа, о ветре - с 21 часов 8 августа до 18 часов 9 августа. Предупреждения о грозе в Подмосковье действуют до 17 часов 9 августа.
Туристы на Красной площади в Москве.
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ПогодаГидрометцентрМоскваМосковская областьОбщество
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