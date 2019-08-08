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РИА Новости
Задержание Атамбаева

В МВД Киргизии рассказали, кто руководил операцией по задержанию Атамбаева

18:45, 8 августа 2019
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© Sputnik / Мирбек СакеновСитуация у села Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
Ситуация у села Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
© Sputnik / Мирбек Сакенов
Ситуация у села Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Спецоперацией по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева руководил лично глава министерства внутренних дел Кашкар Джунушалиев, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров. Его в сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой привезли в Бишкек.
"В ходе задержания на месте спецоперацией лично руководил министр внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Кашкар Джунушалиев", - заявили в пресс-службе.
Сотрудник спецназа в доме Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
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По словам представителя пресс-службы, Атамбаев будет доставлен в соответствующие органы для проведения дальнейших следственных мероприятий в рамках законодательства республики.
"Следует отметить, что при проведении следственно-оперативных мероприятий жертв нет", - заявили в МВД.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось.
В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 80 человек. Один боец спецназа погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
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