В МВД Киргизии рассказали, кто руководил операцией по задержанию Атамбаева

БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Спецоперацией по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева руководил лично глава министерства внутренних дел Кашкар Джунушалиев, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров. Его в сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой привезли в Бишкек.
"В ходе задержания на месте спецоперацией лично руководил министр внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Кашкар Джунушалиев", - заявили в пресс-службе.
Вчера, 14:54Сказано в эфире - Радио Sputnik"Ситуация сложилась патовая". Политолог об очередном штурме дома АтамбаеваВ штабе экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева заявили о новом штурме его дома. В эфире радио Sputnik независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог Андрей Суздальцев прокомментировал ситуацию.
По словам представителя пресс-службы, Атамбаев будет доставлен в соответствующие органы для проведения дальнейших следственных мероприятий в рамках законодательства республики.
"Следует отметить, что при проведении следственно-оперативных мероприятий жертв нет", - заявили в МВД.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось.
В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 80 человек. Один боец спецназа погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
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