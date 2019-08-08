В Сирии в результате обстрела террористов погибли два местных жителя

Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алепп. Архивное фото

Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алепп

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Два местных жителя погибли, еще четыре человека получили ранения в четверг в результате ракетного обстрела со стороны террористов в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в четверг днем был зафиксирован пуск с северо-западного направления горной Латакии 4 реактивных снарядов из РСЗО в направлении российской авиабазы "Хмеймим". Они упали в одном из поселений в 2 километрах северо-восточнее аэродрома.

"По данным сирийских органов безопасности, в результате обстрела террористов погибли два местных жителя, еще четыре человека получили ранения", - говорится в сообщении.