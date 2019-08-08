Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T18:41Z
https://ria.ru/20190808/1557314951.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155568/85/1555688549_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_3468755cb84b0cd418ca35b98e6d782c.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии в результате обстрела террористов погибли два местных жителя

18:41, 8 августа 2019
587
© NewsTeam / Перейти в фотобанкЗдания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алепп
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алепп
© NewsTeam
Перейти в фотобанк
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алепп. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Два местных жителя погибли, еще четыре человека получили ранения в четверг в результате ракетного обстрела со стороны террористов в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в четверг днем был зафиксирован пуск с северо-западного направления горной Латакии 4 реактивных снарядов из РСЗО в направлении российской авиабазы "Хмеймим". Они упали в одном из поселений в 2 километрах северо-восточнее аэродрома.
"По данным сирийских органов безопасности, в результате обстрела террористов погибли два местных жителя, еще четыре человека получили ранения", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, никаких разрушений или пострадавших на российской авиабазе нет, база функционирует в обычном режиме.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Вчера, 16:52Война в Сирии
ООН сожалеет о нарушении объявленного на северо-западе Сирии перемирия
111464
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииСирияВ мире
Рекомендуем
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской авиабазы в Сирии
РИА
Новости
Пригород Дамаска Дума
Дамаск выступил против соглашения США и Турции по безопасной зоне в Сирии
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб
МИД Британии обвинил Асада в нарушении режима прекращения огня в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция и США будут совместно создавать зону безопасности в Сирии
Лента
новостей
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер Индии обвинил Пакистан в подстрекательстве в Джамму и Кашмире
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
ООН сожалеет о нарушении объявленного на северо-западе Сирии перемирия
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
В Минобороны ответили на заявление США о "перехвате" Ту-95
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
СМИ рассказали об альтернативе "Северному потоку — 2"
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
В Сирии сообщили о резком обострении в идлибской зоне деэскалации
Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама
Сирийская армия освободила две деревни на севере провинции Хама
Интервью РИА Новости с бывшим президентом Ливана Эмилем Ляхудом
Бывший президент Ливана рассказал о планах ликвидировать "Хезболлах"
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Зеленский и Варфоломей не смогли договориться о подписании соглашения
Боевики ИГ* в Ираке
В ГД прокомментировали заявления Пентагона об усилении ИГ* в Сирии и Ираке
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
Оператор "Северного потока — 2" предупредил Данию о возможных убытках
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике нашли тела 20 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
00:14Приходько объяснил, как должны распределяться пошлины в ЕАЭС
00:12Приходько выделил ключевое направление работы ЕАЭС
Лента новостейМолния