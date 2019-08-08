В Тюменской области растут объемы несырьевого экспорта

ТЮМЕНЬ, 8 авг – РИА Новости. Объем несырьевого неэнергетического экспорта в Тюменской области по итогам прошлого года составил 1,2 миллиарда долларов, что более чем на 200 миллионов долларов больше, чем в 2017 году, сообщил РИА Новости в четверг сотрудник пресс-службы губернатора.

"Увеличились объёмы поставок машин, оборудования и транспортных средств на 93%, продукции химической промышленности, каучука - на 33%, топливно-энергетических товаров - на 26%. Выросло и количество экспортеров. Основные экспортные поставки осуществлялись в 90 стран ближнего и дальнего зарубежья, среди них: Нидерланды, Франция, Великобритания, Швеция, Польша, Бельгия, Финляндия, Германия, Республика Беларусь, США и Латвия", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что в Тюменской области используют меры поддержки экспортеров, такие как консультации специалистов, разработка мероприятий по выходу на экспорт, организация международных визитов и бизнес-миссий для делового общения предпринимателей региона и зарубежных стран. В 2018 году удалось провести 14 бизнес-миссий, 12 международных выставок, организовать постоянно действующую экспозицию продукции тюменских предприятий в Шанхае (КНР). Для популяризация экспортной деятельности ежегодно проводится конкурс "Лучший экспортер Тюменской области".

"Увеличение количества предприятий, реализующих продукцию на внешних рынках, свидетельствует о повышении конкурентоспособности бизнеса. Развитие этого направления – одна из приоритетных задач региона", – прокомментировал РИА Новости губернатор Тюменской области Александр Моор.