Собянин попросил москвичей быть острожными из-за штормового предупреждения

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей быть максимально острожными из-за объявленного штормового предупреждения.
Ранее синоптики прогнозировали, что в Москве в четверг и пятницу ожидается погодный коллапс с грозами и ветром. Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова говорила РИА Новости, что за сутки может выпасть 50% месячной нормы осадков.
"Горожане привыкли к сообщениям о непогоде, к ливням, ветру и грозе. Но с вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Очень прошу быть максимально осторожными. Избегайте находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и прочее. Следите за информацией МЧС. Городские службы переводятся в режим повышенной готовности", - написал градоначальник у себя на странице во "Вконтакте".