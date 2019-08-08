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РИА Новости

Собянин попросил москвичей быть острожными из-за штормового предупреждения

18:02, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушка на пешеходном переходе на Кутузовском проспекте
Девушка на пешеходном переходе на Кутузовском проспекте
© РИА Новости / Максим Блинов
Девушка на пешеходном переходе на Кутузовском проспекте. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей быть максимально острожными из-за объявленного штормового предупреждения.
Ранее синоптики прогнозировали, что в Москве в четверг и пятницу ожидается погодный коллапс с грозами и ветром. Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова говорила РИА Новости, что за сутки может выпасть 50% месячной нормы осадков.
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"Горожане привыкли к сообщениям о непогоде, к ливням, ветру и грозе. Но с вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Очень прошу быть максимально осторожными. Избегайте находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и прочее. Следите за информацией МЧС. Городские службы переводятся в режим повышенной готовности", - написал градоначальник у себя на странице во "Вконтакте".
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МЧССергей СобянинМоскваОбщество
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