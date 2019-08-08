СМИ назвали возможного кандидата на роль Зеленского в "Вечернем квартале"

Ранее студия "Квартал 95" объявила кастинг на роль президента Украины в передаче "Вечерний квартал", актер должен "показать Зеленского" так, чтобы "поверили охранники" в администрации главы государства.

"Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте "Вечернего квартала" 13 августа", - цитирует собеседника издание.

Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост президента.