Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T17:22Z
https://ria.ru/20190808/1557311481.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155575/61/1555756108_0:0:3234:1819_1036x0_80_0_0_11ff33c5f09002bab43e5a6e95409b77.jpg
РИА Новости

СМИ назвали возможного кандидата на роль Зеленского в "Вечернем квартале"

17:22, 8 августа 2019
469
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 8 авг - РИА Новости. Студия "Квартал 95" нашла актера, который будет пародировать президента Украины Владимира Зеленского в передаче "Вечерний квартал", скорее всего им станет бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий, сообщило в четверг издание "Украинская правда" со ссылкой на источник.
Ранее студия "Квартал 95" объявила кастинг на роль президента Украины в передаче "Вечерний квартал", актер должен "показать Зеленского" так, чтобы "поверили охранники" в администрации главы государства.
"Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте "Вечернего квартала" 13 августа", - цитирует собеседника издание.
При этом сам актер в своем Instagram опубликовал видео из гримерки, где он пародирует Зеленского.
Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост президента.
433002
Обсудить 2
Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
К Зеленскому не пустили российскую журналистку
Российскую журналистку не пустили к Зеленскому
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Зеленский и Варфоломей не смогли договориться о подписании соглашения
Спящий мужчина
Ученые назвали ночные походы в туалет признаком опасной болезни
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
Экс-президент Киргизии сдался властям
Лента
новостей
Ситауция с пресной водой в Крыму
Партия Бойко назвала открытие рынка земли на Украине преступлением
Ситуация у села Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
Ветеран "Альфы" назвал операцию спецназа по задержанию Атамбаева позором
Смерч летающих муравьев на Украине сняли на видео
"Ужас!" Смерч летающих муравьев на Украине сняли на видео
Фанаты отмечают 50-летие фотографии Beatles на Abbey Road, Лондон. 8 августа 2019
Фанаты Beatles отмечают 50-летие фотографии группы на Abbey Road
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
СМИ рассказали об альтернативе "Северному потоку — 2"
Музейно-выставочный комплекс Новый Иерусалим
Эксперты изучат коллекцию бывшей жены экс-главы минфина Подмосковья
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пообещал Варфоломею "защитить независимость церкви"
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
Очевидцы рассказали, как силовики вывезли Атамбаева после ареста
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
В Минобороны ответили на заявление США о "перехвате" Ту-95
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов
В Совфеде подготовит законопроект, вводящий запрет на митинги в ряде мест
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Правительственная комиссия Молдавии выбрала кандидатов на пост судей КС
01:55Разведку у российских границ за неделю вели 17 летательных аппаратов
01:50Глава МИД Пакистана призвал ООН вернуть Индию в правовое русло
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
Лента новостейМолния