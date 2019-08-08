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РИА Новости

Москвичей попросили соблюдать осторожность при парковке из-за непогоды

17:22, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевЛюди под зонтами во время дождя в Москве
Люди под зонтами во время дождя в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Люди под зонтами во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Москвичей просят быть осторожными при парковке в четверг и пятницу из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба "Московского паркинга".
Ранее синоптики прогнозировали, что в Москве в четверг и пятницу ожидается погодный коллапс с грозами и ветром. Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова говорила РИА Новости, что за сутки может выпасть 50% месячной нормы осадков.
"По прогнозам синоптиков до завтрашнего вечера в столице ожидается сильный ливень с усилением ветра 20-25 метров в секунду. Будьте осторожны: не паркуйте машины под деревьями и широкоформатными конструкциями", - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.
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