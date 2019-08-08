Москвичей попросили соблюдать осторожность при парковке из-за непогоды

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Москвичей просят быть осторожными при парковке в четверг и пятницу из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба "Московского паркинга".

Ранее синоптики прогнозировали, что в Москве в четверг и пятницу ожидается погодный коллапс с грозами и ветром. Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова говорила РИА Новости, что за сутки может выпасть 50% месячной нормы осадков.