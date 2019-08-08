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РИА Новости

Во Франции нашли два панциря древних черепах и челюсть носорога

17:01, 8 августа 2019
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© Фото : TisséoОкаменелости, найденные во время строительства метро в Тулузе
Окаменелости, найденные во время строительства метро в Тулузе
© Фото : Tisséo
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Два панциря доисторических черепах возрастом около 25 миллионов лет были обнаружены во французской Тулузе рядом с челюстью древнего носорога, сообщает радиостанция France Bleu.
Региональное отделение радиостанции France Bleu Occitanie в среду сообщило, что рабочие, строившие станцию метро, нашли вечером во вторник окаменелости. Отмечается, что находки были обнаружены в вырытом колодце, где работники должны были установить лифт для маломобильных граждан. Директор музея естественной истории Тулузы уточнил радио, что находка - челюсть, в которой есть зубы, она принадлежала вымершему носорогу дицератерию, ей может быть около 24 миллионов лет.
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По его словам, это открытие может позволить сказать, что 24 миллиона лет назад на территории современной Тулузы был "климат индо-малайзийского типа", то есть с сухими и влажными периодами.
Рядом с окаменелостями носорога были обнаружены части двух панцирей черепах.
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"Там также есть два панциря черепах, они не целиком и размером от 10 до 15 сантиметров… Им от 25 до 28 миллионов лет", - заявил радиостанции археолог Дидье Делум (Didier Delhoume).
Эксперты из музея, отдела археологии города Тулузы и специалисты главного управления Окситании по делам культуры (DRAC) прибыли на место обнаружения находки. Окаменелости были извлечены из земли. Подробная экспертиза пройдет позднее.
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ФранцияРИА Наука
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