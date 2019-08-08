Во Франции нашли два панциря древних черепах и челюсть носорога

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Два панциря доисторических черепах возрастом около 25 миллионов лет были обнаружены во французской Тулузе рядом с челюстью древнего носорога, сообщает радиостанция Два панциря доисторических черепах возрастом около 25 миллионов лет были обнаружены во французской Тулузе рядом с челюстью древнего носорога, сообщает радиостанция France Bleu

Региональное отделение радиостанции France Bleu Occitanie в среду сообщило, что рабочие, строившие станцию метро, нашли вечером во вторник окаменелости. Отмечается, что находки были обнаружены в вырытом колодце, где работники должны были установить лифт для маломобильных граждан. Директор музея естественной истории Тулузы уточнил радио, что находка - челюсть, в которой есть зубы, она принадлежала вымершему носорогу дицератерию, ей может быть около 24 миллионов лет.

По его словам, это открытие может позволить сказать, что 24 миллиона лет назад на территории современной Тулузы был "климат индо-малайзийского типа", то есть с сухими и влажными периодами.

Рядом с окаменелостями носорога были обнаружены части двух панцирей черепах.

"Там также есть два панциря черепах, они не целиком и размером от 10 до 15 сантиметров… Им от 25 до 28 миллионов лет", - заявил радиостанции археолог Дидье Делум (Didier Delhoume).