Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T16:50Z
https://ria.ru/20190808/1557309952.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155680/73/1556807366_0:0:1855:1043_1036x0_80_0_0_aa007ce2c801de36b02afd85144efbc5.jpg
РИА Новости

В МЧС предложили вывести из Тулуна группировку, помогавшую после паводка

16:50, 8 августа 2019
143
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области после паводка. 23 июля 2019
Сотрудники МЧС РФ занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области после паводка. 23 июля 2019
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области после паводка. 23 июля 2019. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Заместитель министра МЧС России Павел Барышев на правительственной комиссии по ликвидации наводнения в Иркутской области предложил вывести группировку федеральных сил к 15 августа.
"Основные силы группировки сконцентрированы в городе Тулун, очистка пострадавших территорий города завершена, продолжается работа по оказанию адресной помощи населению. Предлагаю с 8 по 15 августа осуществить поэтапный вывод федеральной группировки в пункты постоянной дислокации, проведение дальнейших работ осуществлять силами Иркутского территориального подрано-спасательного гарнизона и территориальной подсистемы", - сказал он на заседании комиссии в Москве.
Вице-премьер Виталий Мутко пояснил, что, если предложение будет поддержано правкомиссией, то после вывода группировки сил МЧС из региона "в каждом городе будут созданы свои пожарно-спасательные гарнизоны".
Размытие дорог в Магаданской области в результате паводков
6 августа, 12:26РИА Новости
Паводок на Колыме побил столетний рекорд
000002
Обсудить 0
Виталий МуткоМЧСИркутская областьРоссияОбщество
Рекомендуем
Скоростной поезд Сапсан. Архивное фото
В СК рассказали о погибшем на крыше "Сапсана" зацепере
РИА
Новости
бутылки
Жителя Петербурга будут судить за выброшенную с 15 этажа бутылку
Окаменелости, найденные во время строительства метро в Тулузе
Во Франции нашли два панциря древних черепах и челюсть носорога
Каски рабочих
В Донецкой области шахтеры перекрыли дорогу, требуя выплатить зарплату
Лента
новостей
Музейно-выставочный комплекс Новый Иерусалим
Эксперты изучат коллекцию бывшей жены экс-главы минфина Подмосковья
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
Очевидцы рассказали, как силовики вывезли Атамбаева после ареста
Сотрудники полиции
Москвич подарил матери билеты на "Царя Эдипа" и убил ее
Скульптура Ханса Рудольфа Гигера
В Швейцарии похитили украшения создателя ксеноморфов из фильма "Чужой"
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
ООН сожалеет о нарушении объявленного на северо-западе Сирии перемирия
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов
В Совфеде подготовит законопроект, вводящий запрет на митинги в ряде мест
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
В МЧС рассказали об очагах природных пожаров у населенных пунктов
Автомобиль марки Мерседес-Бенц
Mercedes отзывает из России почти 600 автомобилей
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
В ОП призвали уточнить меры наказания за участие в несогласованных акциях
Генетические мутации, ДНК
Генетики из России открыли мутацию, вызывающую умственную отсталость
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
00:14Приходько объяснил, как должны распределяться пошлины в ЕАЭС
00:12Приходько выделил ключевое направление работы ЕАЭС
Лента новостейМолния