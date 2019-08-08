В МЧС предложили вывести из Тулуна группировку, помогавшую после паводка

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Заместитель министра МЧС России Павел Барышев на правительственной комиссии по ликвидации наводнения в Иркутской области предложил вывести группировку федеральных сил к 15 августа.

"Основные силы группировки сконцентрированы в городе Тулун, очистка пострадавших территорий города завершена, продолжается работа по оказанию адресной помощи населению. Предлагаю с 8 по 15 августа осуществить поэтапный вывод федеральной группировки в пункты постоянной дислокации, проведение дальнейших работ осуществлять силами Иркутского территориального подрано-спасательного гарнизона и территориальной подсистемы", - сказал он на заседании комиссии в Москве.