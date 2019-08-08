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РИА Новости

Москвич подарил матери билеты на "Царя Эдипа" и убил ее

16:50, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Москве суд приговорил мужчину, убившего свою мать, к девяти годам лишения свободы, пишет газета "Московский комсомолец".
По информации издания, осужденного зовут Максим, ему 32 года. Вначале он сознался в преступлении, но затем отказался от показаний.
Само убийство произошло весной 2018 года на улице Байкальская. По версии следствия, Максим подарил матери билет на спектакль "Царь Эдип", чтобы выманить ее из квартиры. Сам он отправился к ней домой и спрятался в шкафу. Когда женщина вернулась домой, он 30 раз ударил ее ножом.
После убийства злоумышленник переоделся в чистую одежду, выбросил окровавленные вещи и нож и ушел. Спустя несколько дней он пришел домой к матери, "обнаружил труп" и вызвал полицию.
Как оказалось, мужчина конфликтовал с матерью с детства. По его словам, родительница постоянно критиковала его, а он пытался загладить вину дорогими подарками. Идея об убийстве пришла к нему в голову после того, как мать поссорилась с невесткой — его женой.
"Царь Эдип" — трагедия древнегреческого драматурга Софокла — один из самых известных сюжетов в мировой литературе. Воспитанный чужими людьми Эдип случайно убивает родного отца Лая и по незнанию берет в жены свою мать Иокасту. Когда правда вскрывается, Иокаста, не выдержав позора, убивает себя, а Эдип выкалывает себе глаза.
Сотрудник ДПС
3 июня, 11:26РИА Новости
Житель Ейска убил мать и пошел смотреть футбол по телевизору
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