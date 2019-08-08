Москвич подарил матери билеты на "Царя Эдипа" и убил ее

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Москве суд приговорил мужчину, убившего свою мать, к девяти годам лишения свободы, пишет газета В Москве суд приговорил мужчину, убившего свою мать, к девяти годам лишения свободы, пишет газета "Московский комсомолец"

По информации издания, осужденного зовут Максим, ему 32 года. Вначале он сознался в преступлении, но затем отказался от показаний.

Само убийство произошло весной 2018 года на улице Байкальская. По версии следствия, Максим подарил матери билет на спектакль "Царь Эдип", чтобы выманить ее из квартиры. Сам он отправился к ней домой и спрятался в шкафу. Когда женщина вернулась домой, он 30 раз ударил ее ножом.

После убийства злоумышленник переоделся в чистую одежду, выбросил окровавленные вещи и нож и ушел. Спустя несколько дней он пришел домой к матери, "обнаружил труп" и вызвал полицию.

Как оказалось, мужчина конфликтовал с матерью с детства. По его словам, родительница постоянно критиковала его, а он пытался загладить вину дорогими подарками. Идея об убийстве пришла к нему в голову после того, как мать поссорилась с невесткой — его женой.