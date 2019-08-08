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РИА Новости
Культура

Фанаты Beatles отмечают 50-летие фотографии группы на Abbey Road

17:04, 8 августа 2019
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© REUTERS / Henry NichollsФанаты отмечают 50-летие фотографии Beatles на Abbey Road, Лондон. 8 августа 2019
Фанаты отмечают 50-летие фотографии Beatles на Abbey Road, Лондон. 8 августа 2019
© REUTERS / Henry Nicholls
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Сотни фанатов Beatles собрались на Abbey Road ровно через 50 лет после того, как была сделана знаменитая фотография музыкантов на пешеходном переходе, сообщает AFP.
Группа Fab Gear, созданная в память о ливерпульской четверке, воссоздала известную фотографию, а фанаты перекрыли движение на улице.
Мэри Энн Лаффин, 66 лет, специально прилетела из Нью-Йорка. Она была на концерте группы на стадионе Shea в Нью-Йорке в 1966 году: "Мне было 12 лет, я накопила пять с половиной долларов на билет и на 38 минут оказалась в раю".
8 августа 1969 года фотограф из Шотландии Ян Макмиллан сделал всего шесть кадров, один из них и стал обложкой 11-го студийного альбома Abbey Road. На нем участники группы наступают одновременно на все шесть полос пешеходного перехода.
Abbey Road – последняя пластинка Beatles, которую они записывали полным составом.
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