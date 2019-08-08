Фанаты Beatles отмечают 50-летие фотографии группы на Abbey Road

. Сотни фанатов Beatles собрались на Abbey Road ровно через 50 лет после того, как была сделана знаменитая фотография музыкантов на пешеходном переходе,AFP.

Мэри Энн Лаффин, 66 лет, специально прилетела из Нью-Йорка. Она была на концерте группы на стадионе Shea в Нью-Йорке в 1966 году: "Мне было 12 лет, я накопила пять с половиной долларов на билет и на 38 минут оказалась в раю".