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РИА Новости
Камчатский край

Первый круглогодичный центр зимних видов спорта построят на Камчатке

16:27, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 авг - РИА Новости. Власти Камчатского края объявили тендер на строительство первого в регионе круглогодичного спортивно-тренировочного центра по зимним видам спорта. Стоимость объекта - 231 миллион рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
По его словам, тренировочный центр должен быть построен к концу 2020 года у подножия Авачинского вулкана, на высоте 800 метров над уровнем моря. Сейчас правительство края ищет подрядчика.
"Необходимость строительства такого центра обусловлена потребностью наших спортсменов в проведении тренировочных занятий на снегу в летний и осенний периоды. Проектом предусмотрены помещения для размещения спортсменов, административное здание со столовой, спортивная площадка, а также помещения для хранения специальной техники и бытовые помещения. Вместимость тренировочного центра – 60 человек. На сегодняшний день стоимость строительства объекта составляет 231 миллион рублей, из них 200 миллионов будут выделены из федерального бюджета", – процитировали в пресс-службе министра спорта Камчатского края Константина Хмелевского.
Рядом с подходящей для центра площадкой расположены горнолыжные трассы. Их протяженность – от 300 до 2000 метров, перепад высот – 500 метров.
Новый спортивный объект появится в рамках программы "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае".
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