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РИА Новости
Война в Сирии

ООН обеспокоена возможными военными операциями в зоне безопасности в Сирии

16:13, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Флаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 8 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН обеспокоена возможными военными операциями на северо-востоке Сирии в "безопасной зоне", которую хотят установить Турция и США, говорится в заявлении Наджат Рошли, старшего советника по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии.
"Мы отметили дискуссии об установлении "безопасной зоны" на северо-востоке Сирии. У гуманитарных агентств растет озабоченность в связи с заявлениями, которые предполагают возможное военное вмешательство, которое может иметь серьезные гуманитарные последствия в районе, где уже несколько лет идут военные действия, люди покидают свои дома, случаются засухи и наводнения", - говорится в заявлении.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
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Ранее в Анкере завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило агентство Anadolu, зона шириной от 30 до 40 километров вдоль сирийско-турецкой границы будет контролироваться Турцией в координации с США, члены курдских формирований должны будут покинуть эту территорию и сдать тяжелое вооружение.
Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.
Турецкий лидер ранее заявил, что Анкара начнет военную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США. Как сообщил РИА Новости турецкий военный источник, Турция может начать такую операцию после 11 августа.
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