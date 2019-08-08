ООН обеспокоена возможными военными операциями в зоне безопасности в Сирии

ЖЕНЕВА, 8 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН обеспокоена возможными военными операциями на северо-востоке Сирии в "безопасной зоне", которую хотят установить Турция и США, говорится в заявлении Наджат Рошли, старшего советника по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии.

"Мы отметили дискуссии об установлении "безопасной зоны" на северо-востоке Сирии. У гуманитарных агентств растет озабоченность в связи с заявлениями, которые предполагают возможное военное вмешательство, которое может иметь серьезные гуманитарные последствия в районе, где уже несколько лет идут военные действия, люди покидают свои дома, случаются засухи и наводнения", - говорится в заявлении.

Ранее в Анкере завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило агентство Anadolu, зона шириной от 30 до 40 километров вдоль сирийско-турецкой границы будет контролироваться Турцией в координации с США, члены курдских формирований должны будут покинуть эту территорию и сдать тяжелое вооружение.

Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.