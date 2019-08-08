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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Зеленский пообещал Варфоломею "защитить независимость церкви"

16:07, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 8 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Константинопольским патриархом Варфоломеем пообещал защищать независимость церкви, сообщила в четверг пресс-служба украинского президента.
Зеленский сейчас находится в Турции с официальным визитом.
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"Наша общая ценность - жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Также сообщается, что на встрече Варфоломей "в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины".
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви".
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Предыдущий президент Украины Петр Порошенко обещал, что ни он лично, ни власть в целом не будут вмешиваться в церковные дела. Однако обещания эти неоднократно нарушались.
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