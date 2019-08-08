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РИА Новости

Силовики обстреляли окрестности четырех населенных пунктов, заявили в ДНР

16:06, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками. 3 июля 2019
Разрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками. 3 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли окрестности четырех населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики из гранатометов и миномета, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Сегодня нами были зафиксированы четыре факта обстрелов территории ДНР со стороны вооруженных формирований Украины. Обстрелы велись в направлении четырех населенных пунктов республики. Использовалось стрелковое вооружение, гранатометы, также была выпущена одна мина калибром 82 миллиметра", - заявил представитель ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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