Силовики обстреляли окрестности четырех населенных пунктов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли окрестности четырех населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики из гранатометов и миномета, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Сегодня нами были зафиксированы четыре факта обстрелов территории ДНР со стороны вооруженных формирований Украины. Обстрелы велись в направлении четырех населенных пунктов республики. Использовалось стрелковое вооружение, гранатометы, также была выпущена одна мина калибром 82 миллиметра", - заявил представитель ведомства.