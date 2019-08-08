В Гонконге задержали 23 человека по делу о насилии у станции Юаньлан

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Полиция Гонконга задержала 23 человека в рамках расследования дела о насильственных действиях у станции метро Юаньлан, которые произошли на фоне масштабной акции протеста, сообщает телерадиокорпорация Полиция Гонконга задержала 23 человека в рамках расследования дела о насильственных действиях у станции метро Юаньлан, которые произошли на фоне масштабной акции протеста, сообщает телерадиокорпорация RTHK

На станции Юаньлан 21 июля группа людей в белых футболках с палками напала на пассажиров и другую группу в черных одеждах, посчитав их за демонстрантов. В результате столкновений 36 человек были госпитализированы.

Полиция Гонконга на данный момент задержала 23 человека, но расследование еще не завершено, и есть возможность дальнейших задержаний. Обвинения им будут предъявлены после согласования с министерством юстиции Гонконга. Речь может идти о незаконном собрании, хранении оружия с целью нападения или же других преступные действия.