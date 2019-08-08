В Черноголовке пройдет военно-патриотический слет "Моторы войны"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В подмосковной Черноголовке в "Фестпарке" пройдет четвертый международный военно-патриотический слет "Моторы войны". Мероприятие начнется 8 августа, сообщил телеканал . В подмосковной Черноголовке в "Фестпарке" пройдет четвертый международный военно-патриотический слет "Моторы войны". Мероприятие начнется 8 августа, сообщил телеканал "360"

В событии "Моторы войны" примут участие военно-исторические клубы, крупные коллекционеры, ряд военно-патриотических музеев. На мероприятии представят около 60 действующих единиц техники времен Второй мировой войны. Это автомобили, мотоциклы, танки, которые произвели в Англии, СССР, США, Германии, Бельгии, Японии и Франции.

"Внимание к уникальной коллекции нашего военно-технического музея в Черноголовке постоянно, наши музейщики помогают кинематографистам, радушно принимают ветеранов, посвящают молодежь в тайны конструкции боевых машин. Важно, что экспонаты из нашей коллекции будут представлены на международном военно-патриотическом слете „Моторы войны“, их наверняка увидят будущие посетители нашего музея", – отметила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.