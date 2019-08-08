В Коми арестовали борца за реабилитацию наркозависимых

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Глава одной из общественных организаций Сыктывкара по реабилитации наркозависимых граждан получил четверо суток административного ареста за употребление синтетических наркотиков, из-за чего он попал в больницу с интоксикацией, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе УМВД РФ по Республике Коми.

"За немедицинское потребление наркотического средства в отношении общественника был составлен административный материал… и назначено наказание в виде административного ареста на четверо суток", - сказала собеседница агентства.

Согласно материалам УМВД, общественник 1981 года рождения был доставлен в больницу с интоксикацией от употребления синтетических наркотиков. Полиция региона пока не располагает информацией, выписали ли его для этапирования в ИВС.