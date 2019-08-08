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РИА Новости

В Коми арестовали борца за реабилитацию наркозависимых

16:02, 8 августа 2019
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© Fotolia / gorotckopАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© Fotolia / gorotckop
Автомобиль полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Глава одной из общественных организаций Сыктывкара по реабилитации наркозависимых граждан получил четверо суток административного ареста за употребление синтетических наркотиков, из-за чего он попал в больницу с интоксикацией, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе УМВД РФ по Республике Коми.
"За немедицинское потребление наркотического средства в отношении общественника был составлен административный материал… и назначено наказание в виде административного ареста на четверо суток", - сказала собеседница агентства.
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Согласно материалам УМВД, общественник 1981 года рождения был доставлен в больницу с интоксикацией от употребления синтетических наркотиков. Полиция региона пока не располагает информацией, выписали ли его для этапирования в ИВС.
По информации местных СМИ и пользователей социальных сетей, к административной ответственности привлечен активист Андрей Марков. При этом в региональных общественных организациях "Город без наркотиков" и "Жизнь без наркотиков" РИА Новости сообщили, что этот человек не входит в их руководство.
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