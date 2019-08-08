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РИА Новости
Культура

Харви Вайнштейну не разрешили выехать в Европу до суда

16:18, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк65-й Берлинский кинофестиваль. День пятый
65-й Берлинский кинофестиваль. День пятый
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Судья запретил Харви Вайнштейну отправиться в Европу в командировку до очередного разбирательства по обвинению в сексуальных домогательствах и изнасиловании , сообщает Variety.
Продюсер собирался поехать в Италию и Испанию для консультаций по поводу адаптации для театра фильма "Новый кинотеатр "Парадизо" (1988). Дистрибуцией картины занималась компания Miramax, основанная братьями Вайнштейнами. Он намеревался встретиться в Риме с режиссером картины Джузеппе Торнаторе и 90-летним композитором Эннио Морриконе, который уже не выезжает из страны.
Судья без объяснения причин отказал Вайнштейну в просьбе изменить условия его освобождения под залог в один миллион долларов и отпустить его в эту поездку с 12 по 22 августа. По мнению адвокатов, назвавших это решение несправедливым, продюсер стал жертвой "коллективного самосуда".
Следующее заседание по делу назначено на 9 сентября.
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