Харви Вайнштейну не разрешили выехать в Европу до суда

Продюсер собирался поехать в Италию и Испанию для консультаций по поводу адаптации для театра фильма "Новый кинотеатр "Парадизо" (1988). Дистрибуцией картины занималась компания Miramax, основанная братьями Вайнштейнами. Он намеревался встретиться в Риме с режиссером картины Джузеппе Торнаторе и 90-летним композитором Эннио Морриконе, который уже не выезжает из страны.

Судья без объяснения причин отказал Вайнштейну в просьбе изменить условия его освобождения под залог в один миллион долларов и отпустить его в эту поездку с 12 по 22 августа. По мнению адвокатов, назвавших это решение несправедливым, продюсер стал жертвой "коллективного самосуда".