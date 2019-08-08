Заседание Совфеда по возможному иностранному вмешательству в выборы в МГД

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Временная комиссия Совета Федерации проводит заседание по возможному иностранному вмешательству в выборы в Мосгордуму.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва передаст Вашингтону и Берлину данные о вмешательстве их дипломатических сотрудников и СМИ во внутренние дела России во время предвыборной кампании в столице.

Все думские фракции согласились с необходимостью провести соответствующее расследование и предложили создать рабочую группу по этому вопросу. Кроме того, может быть создана межфракционная комиссия для анализа информации о влиянии на выборы извне.