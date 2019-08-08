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РИА Новости
Культура

Мединский поздравил ректора Московской консерватории Соколова с юбилеем

15:16, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие после реставрации Белого зала московской консерватории
Открытие после реставрации Белого зала московской консерватории
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с 70-летним юбилеем ректора Московской консерватории Александра Соколова, отметив его вклад в развитие традиций отечественной музыкальной школы и прирожденный педагогический талант, соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте ведомства.
"Вы многое сделали для раскрытия таланта и профессиональной подготовки неординарных композиторов и самобытных исполнителей, больших оперных артистов и видных музыковедов. Во многом благодаря Вашему творческому, исследовательскому, организаторскому потенциалу Московская государственная консерватория успешно развивается и по праву считается одним из наиболее известных центров музыкального образования, а её выпускники продолжают блистательно выступать на всемирно известных сценах", - говорится в сообщении.
Министр культуры РФ Владимир Мединский на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 17 апреля 2019
Владимир Мединский
Мединский отметил и не менее выдающуюся деятельность Соколова на государственной службе, когда с его подачи был дан старт ряду своевременных инициатив и значимых культурных проектов.
"Желаю Вам доброго здоровья, благополучия, вдохновения и всего наилучшего", - заключил министр культуры.
Соколов - российский музыковед и педагог, с 2004 по 2008 годы занимал пост министра культуры и массовых коммуникаций РФ, на данный момент является ректором и профессором Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, член Союза композиторов и заслуженный деятель искусств РФ.
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КультураАлександр СоколовВладимир МединскийРоссия
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