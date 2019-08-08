Мединский поздравил ректора Московской консерватории Соколова с юбилеем

"Вы многое сделали для раскрытия таланта и профессиональной подготовки неординарных композиторов и самобытных исполнителей, больших оперных артистов и видных музыковедов. Во многом благодаря Вашему творческому, исследовательскому, организаторскому потенциалу Московская государственная консерватория успешно развивается и по праву считается одним из наиболее известных центров музыкального образования, а её выпускники продолжают блистательно выступать на всемирно известных сценах", - говорится в сообщении.

Владимир Мединский