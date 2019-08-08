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РИА Новости

"Руспродсоюз" назвал ситуацию с ценами на хлеб стабильной

15:09, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Александр КряжевВыпечка хлеба
Выпечка хлеба
© РИА Новости / Александр Кряжев
Выпечка хлеба. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Повышение цен на хлеб в РФ в рознице является отложенным повторением динамики оптовых цен, сейчас ситуация с ними довольно стабильная, и необходимость в дополнительном изменении отсутствует, заявила РИА Новости представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Ирина Нагайцева.
Росстат во вторник опубликовал данные, согласно которым в июле текущего года цены на хлеб и хлебобулочные изделия в РФ выросли на 8,7% по сравнению с июлем 2018 года.
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"Рост цен на полке в первом полугодии является отложенным повторением оптовой динамики. Повышение цен на зерновом рынке началось еще в августе прошлого года", - сказала Нагайцева. "Сейчас ситуация довольно стабильная. Дополнительной потребности в изменении цен на данный момент нет", - добавила она, напомнив про оптимистичные прогнозы по сбору зерновых в РФ.
"Как правило, после уборки происходит снижение цен на зерно. В прошлом году этого не произошло. С января по март мы наблюдали новый виток роста цен на сырье. В первом квартале цена на зерно в разных регионах была на 30-40% выше средневзвешенной цены этого периода. Это, в свою очередь, спровоцировало рост себестоимости и отгрузочной цены на хлеб. Ввиду достаточно длительной процедуры согласования изменения цен в торговых сетях, на полке данные изменения мы смогли видеть на протяжении первого полугодия", - пояснила представитель "Руспродсоюза".
О динамике цен на зерно и на хлеб можно будет судить по итогам уборочной кампании, которая завершится в сентябре-октябре месяце, добавила Нагайцева.
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В свою очередь, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон заметил, что Росстат учитывает цены в основном индустриальных производителей и сетевой торговли, доля которой составляет 80-85% от розничной торговли хлебом, а наценка - не ниже 25-30%. Но это не значит, что нужно ограничивать наценки торговых сетей, так как они ориентируются на покупателей с разным уровнем дохода, добавил он. "Ассортимент в магазинах сейчас очень большой, есть возможность выбора, и это самое главное", - сказал эксперт.
Кацнельсон считает, что в России важно развивать частное хлебопечение, используя мировой опыт. По его словам, за рубежом вообще нет темы цены хлеба - из-за большого количества частных хлебопеков: например, если в России на 140 миллионов человек приходится 13 тысяч производителей хлеба, то в Греции на 10 миллионов населения - 14 тысяч пекарен, в Мексике - 56 тысяч, а только в Париже - 3,5 тысячи частных хлебопеков.
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