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РИА Новости
Война в Сирии

МИД Турции прокомментировал соглашение с США по зоне безопасности в Сирии

15:05, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Владимир Песня
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Турция не позволит США затягивать реализацию договоренности по созданию зоны безопасности на севере Сирии, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Как ранее сообщило турецкое минобороны, Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Как сообщило агентство Anadolu, зона шириной от 30 до 40 километров вдоль сирийско-турецкой границы будет контролироваться Турцией в координации с США, члены курдских формирований должны будут покинуть эту территорию и сдать тяжелое вооружение.
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Сирийские власти выступили категорически против соглашения США и Турции по созданию так называемой "безопасной зоны" на северо-востоке Сирии, так как она затрагивает суверенитет САР.
"Вчера было хорошее начало. Дальнейшие шаги и решения будут осуществляться совместно с США в рамках этого координационного центра. Наше решение – создать зону, чтобы там не было террористов из сил самообороны сирийских курдов – Рабочей партией Курдистана. Но мы не позволим, чтобы это соглашение превратилось в (невыполненную США) дорожную карту по Манбиджу", - сказал Чавушоглу журналистам.
По его словам, США увидели решимость Турции не только на словах, но и на деле. "Или мы сделаем это вместе, или мы справимся сами", - добавил министр.
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Война в СирииВойна в СирииМевлют ЧавушоглуМИД ТурцииТурцияСирияСШАВ мире
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