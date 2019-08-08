МИД Турции прокомментировал соглашение с США по зоне безопасности в Сирии

АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Турция не позволит США затягивать реализацию договоренности по созданию зоны безопасности на севере Сирии, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Как ранее сообщило турецкое минобороны, Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Как сообщило агентство Anadolu , зона шириной от 30 до 40 километров вдоль сирийско-турецкой границы будет контролироваться Турцией в координации с США, члены курдских формирований должны будут покинуть эту территорию и сдать тяжелое вооружение.

Сирийские власти выступили категорически против соглашения США и Турции по созданию так называемой "безопасной зоны" на северо-востоке Сирии, так как она затрагивает суверенитет САР.

"Вчера было хорошее начало. Дальнейшие шаги и решения будут осуществляться совместно с США в рамках этого координационного центра. Наше решение – создать зону, чтобы там не было террористов из сил самообороны сирийских курдов – Рабочей партией Курдистана. Но мы не позволим, чтобы это соглашение превратилось в (невыполненную США) дорожную карту по Манбиджу", - сказал Чавушоглу журналистам.