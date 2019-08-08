Мэрия Якутска сообщила об оперативных мероприятиях УФСБ в "Жилкомсервисе"

ЯКУТИЯ, 7 авг – РИА Новости. Мэрия Якутска сообщила о проведении сотрудниками УФСБ оперативных мероприятий в муниципальном унитарном предприятии "Жилкомсервис", связанных с деятельностью регионального оператора "Якутскэкосети".

Ранее сообщалось, что компания "Якутскэкосети" обвиняется в причинении крупного ущерба в размере 33 миллионов рублей "Жилкомсервису", заведено уголовное дело. Власти Якутска уведомили компанию Ferrmix construction - эстонских соучредителей мусорного оператора ООО "Якутскэкосети" - о расторжении концессионного соглашения.

"В четверг управление ФСБ по Якутии провело оперативные мероприятия в МУП "Жилкомсервис" в рамках проверки прокуратуры Якутска в отношении регионального оператора ООО "Якутскэкосети", - сообщила пресс-служба мэрии. Как отметили в горадминистрации, выемка документов и оргтехники сотрудниками ФСБ не производилась.

По словам директора "Жилкомсервиса" Валерия Билоуса, предприятие намерено оказывать полное содействие в расследовании уголовных дел и проведении проверок.

Комментарием регионального УФСБ РИА Новости пока не располагает.