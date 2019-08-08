Сирийская армия вернула контроль над тремя деревнями в Хаме

Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама. Архивное фото

Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама

ДАМАСК, 8 авг – РИА Новости. Сирийская армия в четверг выбила боевиков "Джебхат ан-Нусры*" из трех деревень на севере провинции Хама, передает гостелевидение Сирии со ссылкой на военный источник.

"После ожесточенных боев наши войска... штурмовали укрепления террористов и их штабы и вернули контроль над деревнями Сахр, Телль-Сахр и Савами аль-Джейсат", - говорится в заявлении источника.

Он отметил, что войска продолжают преследовать боевиков, нанося им значительный ущерб, в том числе в живой силе.

В среду армия САР освободила от боевиков деревни Арбаин и Зака на севере Хамы, заставив их отступить к населенным пунктам Кафр-Зейта и Латмана.