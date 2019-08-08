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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия вернула контроль над тремя деревнями в Хаме

14:56, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама
Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама. Архивное фото
ДАМАСК, 8 авг – РИА Новости. Сирийская армия в четверг выбила боевиков "Джебхат ан-Нусры*" из трех деревень на севере провинции Хама, передает гостелевидение Сирии со ссылкой на военный источник.
"После ожесточенных боев наши войска... штурмовали укрепления террористов и их штабы и вернули контроль над деревнями Сахр, Телль-Сахр и Савами аль-Джейсат", - говорится в заявлении источника.
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Он отметил, что войска продолжают преследовать боевиков, нанося им значительный ущерб, в том числе в живой силе.
В среду армия САР освободила от боевиков деревни Арбаин и Зака на севере Хамы, заставив их отступить к населенным пунктам Кафр-Зейта и Латмана.
* запрещенная в России террористическая организация
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