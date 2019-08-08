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РИА Новости
Культура

Майкл Дуглас примерил национальный словацкий наряд

16:01, 8 августа 2019
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© Фото : Министерство иностранных и европейских дел Словацкой РеспубликиАктер Майкл Дуглас посетил МИД Словакии и встретился с его главой Мирославом Лайчаком
Актер Майкл Дуглас посетил МИД Словакии и встретился с его главой Мирославом Лайчаком
© Фото : Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Майкл Дуглас, многолетний посол мира ООН, во время визита в Словакию примерил национальный наряд, сообщает Daily Mail.
74-летний актер надел национальную бархатную шляпу, украшенную ракушками и красным пером. Звезда "Основного инстинкта" также взял в руки старинную валашку – традиционный топор-посох пастухов в Карпатских горах.
Накануне Майкл Дуглас и его жена Кэтрин-Зета Джонс встретились с министром иностранных дел Словакии Мирословом Лайчаком и обсудили мировую обстановку, проблемы уничтожения оружия массового поражения и защиту прав детей.
На посту посла мира ООН с 1998 года Майкл Дуглас ездит с официальными визитами по всему миру.
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