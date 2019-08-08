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РИА Новости

Аэрофлот улучшил позиции в топ-25 рейтинга Аir Transport World

14:10, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 8 авг – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Группа "Аэрофлот" заняла 17-е место в топ-25 авиакомпаний мира по пассажиропотоку. Этот результат зафиксирован в свежем рейтинге авторитетного американского ресурса Air Transport World. Список двадцати пяти крупнейших авиаперевозчиков был составлен по результатам 2018 года.
По сравнению с предыдущим рейтингом Air Transport World, группа "Аэрофлот" улучшила позиции, поднявшись на две строчки — с 19 на 17-е место.
Также Группа "Аэрофлот" подтвердила свои лидирующие позиции в Европе, компания третий год подряд здесь удерживает 5-е место по пассажиропотоку среди традиционных перевозчиков.
Ведущий российский авиационный холдинг вошел в число глобальных лидеров по целому ряду критериев. Группа "Аэрофлот" показала 15-й результат в мире по пассажирообороту.
Это один из ключевых производственных показателей, который характеризует фактическое использование пассажирских провозных емкостей. Кроме того, Группа вошла в мировой топ-25 по операционным доходам.
Рейтинг Air Transport World практически совпадает с данными другого авторитетного отраслевого ресурса — британского Airline Business. Это издание по результатам 2018 года поместило Группу "Аэрофлот" на 18-е место в мире по пассажиропотоку (+2 позиции к рейтингу, опубликованному годом ранее) и на 16-е — по пассажирообороту.
Группа "Аэрофлот" ежегодно улучшает позиции среди лидеров глобальной авиации — одной из самых конкурентных сфер международного бизнеса. О прогрессе российского авиахолдинга свидетельствуют ключевые отраслевые рейтинги. Прочное присутствие Группы "Аэрофлот" в топ-20 авиаперевозчиков мира — залог реализации ее амбициозной Стратегии развития до 2023 года. В 2018 году Группа перевезла 55,7 миллионов человек. Теперь перед ней стоит задача перевезти 90-100 миллионов пассажиров в 2023 году, когда Аэрофлот отметит свое 100-летие.
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