В России впервые заметили сельдяного короля

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.

Сельдяной король, или ремень-рыба (ремнетел) — морская полуглубоководная рыба, встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, обитает на глубине до километра. Название ей дали норвежские рыбаки, встречавшие рыбу в косяках сельди, из-за "короны" на голове из лучей спинного плавника.

© Фото : предоставлено Антониной Тунык (Судоргиной) Сельдяной король в Приморье © Фото : предоставлено Антониной Тунык (Судоргиной) Сельдяной король в Приморье

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали , что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма. По легенде, рыба предвещает землетрясения и цунами.

В Приморье сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада, рассказала РИА Новости Антонина Тунык, которой удалось сфотографировать рыбу.

"У нее были страшные усы, думали, ядовитая. <...> Когда плывет, кажется, какое-то чудовище. Глаза как у зверя, в воде блестит, как зеркало", — сказала собеседница агентства. По ее словам, рыбу в итоге отпустили в море.

Доктор биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимир Раков сообщил РИА Новости, что встреча с сельдяным королем — первая в России. "Этот вид рыбы в российских водах не зарегистрирован. <…> За сельдяным королем любой ихтиолог с радостью готов поехать хоть на край света. Находка уникальна, теперь во всех справочниках уже можно поставить его как новый вид для фауны Российской Федерации", — отметил он.

При этом ученый не склонен считать рыбу предвестником цунами. "Такую связь никто нигде не фиксировал. Находка была у берегов Японии накануне цунами и землетрясения, но это больше совпадение", — заключил Раков.