Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО в первом полугодии выросла на 34,5%

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 34,5% и составила 11,006 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

EBITDA "Юнипро" по МСФО в первом полугодии выросла на 19,7% и составила 16,26 миллиарда рублей. Выручка компании увеличилась на 13,6% - до 42,716 миллиарда рублей.