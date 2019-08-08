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РИА Новости

Забайкалье получит 600 миллионов рублей на социальные нужды

13:05, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Кабмин планирует выделить 600 миллионов рублей Забайкальскому краю на социальные выплаты, в том числе на обеспечение лекарствами льготников, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"600 миллионов рублей предусмотрим Забайкальскому краю на обеспечение сбалансированности бюджета, на первоочередные социальные расходы - это социальные выплаты, обеспечение льготников лекарствами, нужно эту тему до конца довести, потому что на самом деле потребуются и другие решения, в том числе по Забайкальскому краю", - сказал Медведев на заседании правительства.
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Дмитрий МедведевЗабайкальский крайОбщество
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