Забайкалье получит 600 миллионов рублей на социальные нужды

"600 миллионов рублей предусмотрим Забайкальскому краю на обеспечение сбалансированности бюджета, на первоочередные социальные расходы - это социальные выплаты, обеспечение льготников лекарствами, нужно эту тему до конца довести, потому что на самом деле потребуются и другие решения, в том числе по Забайкальскому краю", - сказал Медведев на заседании правительства.