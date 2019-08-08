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РИА Новости

В Сибири увеличили группировку по тушению лесных пожаров

13:03, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛиквидация пожаров в Красноярском крае
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Численность группировки по тушению лесных пожаров в Красноярском крае была увеличена на 93 парашютиста-десантника, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".
"Сегодня, 8 августа, в Красноярский край для тушения лесных пожаров дополнительно прибыли 93 парашютиста-десантника из Свердловской и Тюменской авиалесоохраны", - говорится в сообщении.
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Также уточняется, что помощь лесопожарным силам Красноярского края уже оказывает крупная группировка межрегиональных сил – 399 парашютистов-десантников ФБУ "Авиалесоохрана", а также Тувинской и Томской авиалесоохраны.
"По ситуации на 8 августа проводятся работы по тушению в Красноярском крае 94 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 59 355 гектаров, в Иркутской области – 78 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 115 849 гектаров в Республике Саха (Якутия) – 13 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1 110 гектаров", - сообщает ведомство.
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По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 8 августа, площадь лесных пожаров в РФ, которые действуют в труднодоступных районах и где прекращены или приостановлены работы по активному тушению, превышает 2,4 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади почти в 180 тысяч гектаров.
В четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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