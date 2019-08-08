В Сибири увеличили группировку по тушению лесных пожаров

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Численность группировки по тушению лесных пожаров в Красноярском крае была увеличена на 93 парашютиста-десантника, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".

"Сегодня, 8 августа, в Красноярский край для тушения лесных пожаров дополнительно прибыли 93 парашютиста-десантника из Свердловской и Тюменской авиалесоохраны", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что помощь лесопожарным силам Красноярского края уже оказывает крупная группировка межрегиональных сил – 399 парашютистов-десантников ФБУ "Авиалесоохрана", а также Тувинской и Томской авиалесоохраны.

"По ситуации на 8 августа проводятся работы по тушению в Красноярском крае 94 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 59 355 гектаров, в Иркутской области – 78 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 115 849 гектаров в Республике Саха (Якутия) – 13 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1 110 гектаров", - сообщает ведомство.

На тушении пожаров в регионах задействовано более 3 тысяч человек, более 400 единиц техники.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 8 августа, площадь лесных пожаров в РФ, которые действуют в труднодоступных районах и где прекращены или приостановлены работы по активному тушению, превышает 2,4 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади почти в 180 тысяч гектаров.