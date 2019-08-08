Правительство выделит средства из резерва на тушение лесных пожаров

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Почти 6 миллиардов рублей будет выделено из резерва правительства на тушение лесных пожаров в ряде регионов России, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.

Премьер напомнил, что на минувшей неделе посетил с рабочей поездкой Сибирь и Дальний Восток.

"Когда я там находился, я дал ряд поручений, включая поддержку регионов за счет федеральных денег. Сегодня мы распределение этих средств обсудим и выделим. Во-первых, предлагается выделить из резерва почти 6 миллиардов рублей на тушение лесных пожаров в ряде областей", - сказал Медведев на заседании правительства в четверг.

Он напомнил, что ранее уже провел совещание на эту тему и анонсировал данные решения.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 8 августа, площадь лесных пожаров в РФ, которые действуют в труднодоступных районах и где прекращены или приостановлены работы по активному тушению, превышает 2,4 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади почти в 180 тысяч гектаров.