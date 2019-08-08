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РИА Новости

Правительство выделит средства из резерва на тушение лесных пожаров

12:59, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛиквидация пожаров в Красноярском крае. 4 августа 2019
Ликвидация пожаров в Красноярском крае. 4 августа 2019
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Почти 6 миллиардов рублей будет выделено из резерва правительства на тушение лесных пожаров в ряде регионов России, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.
Премьер напомнил, что на минувшей неделе посетил с рабочей поездкой Сибирь и Дальний Восток.
"Когда я там находился, я дал ряд поручений, включая поддержку регионов за счет федеральных денег. Сегодня мы распределение этих средств обсудим и выделим. Во-первых, предлагается выделить из резерва почти 6 миллиардов рублей на тушение лесных пожаров в ряде областей", - сказал Медведев на заседании правительства в четверг.
Он напомнил, что ранее уже провел совещание на эту тему и анонсировал данные решения.
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По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 8 августа, площадь лесных пожаров в РФ, которые действуют в труднодоступных районах и где прекращены или приостановлены работы по активному тушению, превышает 2,4 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади почти в 180 тысяч гектаров.
В четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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