Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T15:50Z
https://ria.ru/20190808/1557298110.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155632/73/1556327381_0:158:3082:1892_1036x0_80_0_0_7ab128bda8001832414336731f327719.jpg
РИА Новости

Киеву не удастся привлечь инвесторов в Донбасс до конца боев, считают в ДНР

12:55, 8 августа 2019
696
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖители Горловки у гаража, разрушенного вследствие обстрела. 8 июля 2019
Жители Горловки у гаража, разрушенного вследствие обстрела. 8 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Приглашение Турции к восстановлению Донбасса со стороны Киева выглядит странно и противоречиво, никто не будет инвестировать в инфраструктуру региона до прекращения боевых действий и выполнения властями Украины минских соглашений, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Марина Жейнова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пригласил Турцию принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.
По мнению Жейновой, предложение Зеленского "прозвучало очень странно и противоречиво". "Инвестировать финансовые средства в восстановление инфраструктуры в ходе продолжающихся военных действий и саботажа украинской стороной переговоров в Минске ни один серьезный инвестор не будет", - сказала она в четверг РИА Новости.
Депутат считает, что популизм уже стал визитной карточкой нового президента Украины "и для него главное – сделать громкое заявление". "Он все больше копирует своего предшественника (Петра) Порошенко, который ездил с обломками автобуса якобы из-под Волновахи и выпрашивал деньги у западных инвесторов. Если Зеленский будет так поступать и в дальнейшем, то его ожидает политическая катастрофа", - добавила Жейнова.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
7 августа, 16:59РИА Новости
Все мирные инициативы исходят от республик Донбасса, заявил глава ЛНР
1020001
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРМарина ЖейноваДНРДонбассУкраинаВ мире
Рекомендуем
Линия соприкосновения в Донбассе
Силовики размещают технику возле жилых домов в Донбассе, заявили в ДНР
РИА
Новости
Магнитные полюса Земли
Геологи выяснили, как быстро перевернулись полюса Земли в последний раз
Салон самолета
Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург
Разрушенный грузовой автомобиль, перевозивший двуокись углерода, в Назаровском районе Красноярского края
Под Красноярском водитель фуры погиб при ее разрушении во время движения
Лента
новостей
Ливадийский дворец
Крымские татары прокомментировали заявление Эрдогана о полуострове
Военнослужащие армии Украины
ВСУ обстреляли район ремонтных работ в пригороде Донецка, заявили в ДНР
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
Украина не имеет задолженности перед СНГ, заявили в Киеве
Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР прокомментировали заявления представителя Киева по Донбассу
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
В Uniper оценили возможные санкции США против "Северного потока — 2"
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Появилось видео с места падения автобуса с обрыва под Новороссийском
Детская площадка во дворе жилого дома
В Поморье мужчина бросил на землю мальчика, сбившего на велосипеде его сына
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
"Буду отстреливаться". Почему Атамбаев не сдался спецназу бывшего "друга"
Певец Филипп Киркоров
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс. Архив
Экс-глава МИД Латвии предостерег Ригу от потери российского транзита
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
00:14Приходько объяснил, как должны распределяться пошлины в ЕАЭС
Лента новостейМолния