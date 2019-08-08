Киеву не удастся привлечь инвесторов в Донбасс до конца боев, считают в ДНР

ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Приглашение Турции к восстановлению Донбасса со стороны Киева выглядит странно и противоречиво, никто не будет инвестировать в инфраструктуру региона до прекращения боевых действий и выполнения властями Украины минских соглашений, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Марина Жейнова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пригласил Турцию принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

По мнению Жейновой, предложение Зеленского "прозвучало очень странно и противоречиво". "Инвестировать финансовые средства в восстановление инфраструктуры в ходе продолжающихся военных действий и саботажа украинской стороной переговоров в Минске ни один серьезный инвестор не будет", - сказала она в четверг РИА Новости.