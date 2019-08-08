Во Владимирской области женщина из ревности заказала убийство соперницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Жительница Владимирской области заказала убийство своей соперницы, но полицейские инсценировали смерть женщины и задержали подозреваемую, когда она оплачивала услуги "киллера", сообщили в четверг УМВД и СУСК по региону.

"Полицейскими была получена информация о том, что подозреваемая, проживающая в своем загородном доме в одном из поселков Гусь-Хрустального района, на почве ревности намерена организовать убийство новой избранницы своего бывшего возлюбленного", - говорится в сообщении УМВД.

По данным СУСК, 39-летняя женщина попросила своего знакомого найти того, кто убьет соперницу за 200 тысяч рублей. "В качестве аванса за совершение указанного преступления передала исполнителю 20 тысяч рублей и фотографию потерпевшей, а также сведения о ней. При этом способ совершения преступления ими не обговаривался. В качестве доказательства устранения соперницы женщина потребовала предъявить фотографию", - говорится в сообщении.

Полицейские организовали все так, что в роли исполнителя заказа на убийство выступил один из них. Была инсценирована смерть 35-летней женщины.

"Шестого августа, в момент встречи с подозреваемой, в качестве доказательства исполнения заказа, ей были продемонстрированы фотографии якобы убитой жертвы. После передачи "исполнителю" вознаграждения в сумме 180 тысяч рублей фигурантка была задержана сотрудниками полиции", - информирует УМВД.