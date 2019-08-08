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РИА Новости

Во Владимирской области женщина из ревности заказала убийство соперницы

12:53, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМашина полиции
Машина полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Машина полиции. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Жительница Владимирской области заказала убийство своей соперницы, но полицейские инсценировали смерть женщины и задержали подозреваемую, когда она оплачивала услуги "киллера", сообщили в четверг УМВД и СУСК по региону.
"Полицейскими была получена информация о том, что подозреваемая, проживающая в своем загородном доме в одном из поселков Гусь-Хрустального района, на почве ревности намерена организовать убийство новой избранницы своего бывшего возлюбленного", - говорится в сообщении УМВД.
Автомобиль полиции. Архивное фото
12 мая 2015, 13:15
Ревнивая супруга в Подмосковье "заказала" убийство пенсионеркиКак установили сотрудники уголовного розыска, жертвой должна была стать 60-летняя гражданка, состоявшая в близких отношениях с супругом 44-летней местной жительницы.
По данным СУСК, 39-летняя женщина попросила своего знакомого найти того, кто убьет соперницу за 200 тысяч рублей. "В качестве аванса за совершение указанного преступления передала исполнителю 20 тысяч рублей и фотографию потерпевшей, а также сведения о ней. При этом способ совершения преступления ими не обговаривался. В качестве доказательства устранения соперницы женщина потребовала предъявить фотографию", - говорится в сообщении.
Полицейские организовали все так, что в роли исполнителя заказа на убийство выступил один из них. Была инсценирована смерть 35-летней женщины.
"Шестого августа, в момент встречи с подозреваемой, в качестве доказательства исполнения заказа, ей были продемонстрированы фотографии якобы убитой жертвы. После передачи "исполнителю" вознаграждения в сумме 180 тысяч рублей фигурантка была задержана сотрудниками полиции", - информирует УМВД.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство по найму группой лиц по предварительному сговору. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. "Подозреваемая вину признала, в содеянном раскаялась. На ее иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, которые в настоящее время помещены в реабилитационный центр", - отмечает следственное управление.
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