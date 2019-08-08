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РИА Новости

В Кургане проверят инцидент с загоревшейся на обочине дороги "Газелью"

12:46, 8 августа 2019
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 авг - РИА Новости. Полиция проверяет факт возгорания ночью в четверг автомобиля "Газель" в Кургане, рассматривается версия поджога, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Кургану, размещено видео, на котором видно, как ночью на дороге полыхает автомобиль.
По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, сообщение о возгорании "Газели" в Кургане поступило в 02.29 (00.29 мск) 8 августа. На место происшествия прибыли подразделения ПСЧ-9. В 02.35 (00.35 мск) объявлена локализация, в 02.36 (00.36 мск) - ликвидация открытого горения. Огнем была уничтожена передняя левая часть автомобиля, также выгорел салон. Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров.
"На место происшествия выезжали сотрудники полиции, по факту случившегося проводится проверка. Предварительно известно, что загорелась припаркованная у обочины дороги по улице Пролетарская "Газель". Погибших и пострадавших в результате пожара нет", - сказал собеседник агентства.
В пресс-центре ГУМЧС России по региону РИА Новости пояснили, что в настоящее время на месте происшествия работает дознаватель, одна из рассматриваемых версий - поджог.
Сотрудник ДПС
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