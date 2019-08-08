Число раненных при штурме резиденции Атамбаева сотрудников ГКНБ увеличилось

Пострадавшие в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш в приемном отделении больницы

БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Число пострадавших в ходе спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сотрудников спецслужб возросло до 27, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось. Шестерых бойцов спецназа сторонники Атамбаева взяли в заложники.

"В медицинских учреждениях находятся 27 сотрудников, пять из которых получили огнестрельные ранения. Состояние здоровья одного сотрудника оценивается как тяжелое, и (он) находится в реанимации", - заявили в ведомстве.

По данным Госкомитета нацбезопасности, один сотрудник погиб, местонахождение еще одного до сих пор неизвестно.