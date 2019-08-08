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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Число раненных при штурме резиденции Атамбаева сотрудников ГКНБ увеличилось

12:40, 8 августа 2019
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© Sputnik / Светлана Федотова / Перейти в фотобанкПострадавшие в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш в приемном отделении больницы
Пострадавшие в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш в приемном отделении больницы
© Sputnik / Светлана Федотова
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БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Число пострадавших в ходе спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сотрудников спецслужб возросло до 27, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось. Шестерых бойцов спецназа сторонники Атамбаева взяли в заложники.
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"В медицинских учреждениях находятся 27 сотрудников, пять из которых получили огнестрельные ранения. Состояние здоровья одного сотрудника оценивается как тяжелое, и (он) находится в реанимации", - заявили в ведомстве.
По данным Госкомитета нацбезопасности, один сотрудник погиб, местонахождение еще одного до сих пор неизвестно.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
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