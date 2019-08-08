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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Глава ГКНБ Киргизии заявил, что готов уйти в отставку

12:39, 8 августа 2019
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСитуация около резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
Ситуация около резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил на фоне обострения ситуации в республике, что готов уйти в отставку.

"Утром на заседании Совбеза я сказал президенту, что хочу подать в отставку. Есть и моя вина. Можно было задействовать все 3,5 тысячи своих бойцов, и такого бы не было", - приводит Sputnik Киргизия слова Опумбаева. Он заявил об этом, отчитываясь перед депутатами на внеочередном заседании парламента.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось. Шестерых бойцов спецназа сторонники Атамбаева взяли в заложники.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
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