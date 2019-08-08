Глава ГКНБ Киргизии заявил, что готов уйти в отставку

"Утром на заседании Совбеза я сказал президенту, что хочу подать в отставку. Есть и моя вина. Можно было задействовать все 3,5 тысячи своих бойцов, и такого бы не было", - приводит Sputnik Киргизия слова Опумбаева. Он заявил об этом, отчитываясь перед депутатами на внеочередном заседании парламента.